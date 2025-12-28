پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در ادامه تلاشهای مردمی برای حفظ جنگلهای زاگرس، انجمن مردمنهاد ناجی بلوط زاگرس طی دو هفته اخیر موفق شد حدود ۲۰۰ هکتار از جنگلهای بلوط منطقه خرمکوه در روستای زنجیره علیا را از آفت مخرب لورانتوس پاکسازی کند.
این انجمن که سالهاست بهطور مستمر در حوزه حفاظت از جنگلهای بلوط فعالیت میکند، با مشارکت اقشار مختلف جامعه از نوجوانان تا بزرگسالان و بازنشستگان، اقدامات گستردهای برای مقابله با این آفت انجام داده است.
فعالیتهای انجمن ناجی بلوط زاگرس تنها به قطع و مهار لورانتوس محدود نمیشود، بلکه کاشت بذر بلوط، اجرای اقدامات آبخیزداری، مهار و پیشگیری از حریق و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی نیز از جمله برنامههای این انجمن فعال کشوری به شمار میرود.
«خانمحمدیان» کارشناس منابع طبیعی، از برگزاری آموزشهای تخصصی برای اعضا و داوطلبان خبرداد و گفت: این آموزشها شامل نحوه صحیح برشزنی، هرس و قطع آفت لورانتوس و همچنین شیوه اصولی کاشت بذر بلوط بهمنظور احیای جنگلها است.