۴۴۰۰ هکتار از اراضی آذربایجان شرقی تحت مطالعات خاکشناسی
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت:طی دو سال گذشته ۴۴۰۰ هکتار از اراضی استان تحت مطالعات خاک شناسی قرار گرفت و برای دوره جدید نیز بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی دشت تبریز در برنامه مطالعاتی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،قاسم جعفروند در جلسه بررسی روند مطالعات خاک شناسی در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار داشت:همچنان که سرمایهگذاران در بحث آب سرمایهگذاری قابل توجهی انجام میدهند در صورت بهرهگیری مناسب از نتایج مطالعات خاک شناسی ورود آنها به این حوزه نیز تسهیل شده و زمینه همکاریهای جدید فراهم خواهد شد.
جعفروند افزود:طی دو سال گذشته ۴۴۰۰ هکتار از اراضی استان تحت مطالعات خاک شناسی قرار گرفت و برای دوره جدید نیز بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی دشت تبریز در برنامه مطالعاتی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که نتایج این مطالعات در عرصه تولید و توسط کشاورزان و بهرهبرداران مورد استفاده قرار گیرد و صرفاً در آرشیو و بایگانی باقی نماند زیرا این اطلاعات میتواند تحولی اساسی در مدیریت مزرعه، انتخاب الگوی کشت و افزایش بهرهوری ایجاد کند.
اهری نماینده دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر برنامههای جدی وزارت برای افزایش سطح مطالعات خاک شناسی در کشور اظهار داشت:دفتر امور خاک وزارت آمادگی کامل دارد تا از طرحهای نوآورانه و ایدههای مبتنی بر کارشناسی استانها حمایت کند.
وی گفت:طبق تصمیم معاونت آب و خاک هیچ پروژهای بدون انجام مطالعات علمی و کارشناسی آغاز نخواهد شد و این اصل در سراسر کشور اجرایی میشود.
وی همچنین خواستار همکاری بیشتر دفتر امور خاک استان با بخش ترویج سازمان برای ارائه کاربردی نتایج مطالعات به بهرهبرداران شد و افزود: اگر این اطلاعات به زبان ساده و عملی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، افزایش بهرهوری و مدیریت بهینه خاک و آب در مزارع محقق خواهد شد.