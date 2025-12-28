سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان از آغاز و تداوم عملیات امدادرسانی در پی بارندگی شدید، سیل، آب‌گرفتگی و برف و کولاک در برخی مناطق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن منصوری گفت: در پی بارندگی شدید امروز ۷ دی‌ماه که منجر به بالا آمدن آب‌های سطحی، آب‌گرفتگی معابر و بروز مشکلاتی در شهرستان‌های شوشتر، مسجدسلیمان، گتوند، رامهرمز، باوی، اندیکا، هفتکل، ایذه و باغملک شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه از ساعت ۹ صبح امروز تاکنون، ۶۷ نفر از متأثرین از بارش‌ها به‌صورت اضطراری اسکان یافته‌اند و خدمات امدادی متناسب با نیاز مناطق همچنان در حال ارائه است.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به حوادث ناشی از برف و کولاک نیز تصریح کرد: تاکنون ۱۲۶ دستگاه خودرو از محور‌های برف‌گیر و مناطق دچار آب‌گرفتگی در سطح استان رهاسازی شده و عملیات امدادرسانی به مسافران و درراه‌ماندگان در مسیر‌های درگیر همچنان ادامه دارد.

منصوری ادامه داد: در مجموع ۲۱ تیم امدادی متشکل از ۶۸ نجاتگر داوطلب و نیرو‌های عملیاتی به همراه ناوگان امدادی شامل ۱۰ دستگاه آمبولانس و ۱۵ خودروی پشتیبانی در این عملیات به‌کارگیری شده‌اند و تیم‌ها به‌صورت میدانی در حال پایش شرایط و عملیات امدادی هستند.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به ناپایداری شرایط جوی در برخی مناطق استان، نیرو‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی متناسب با روند عملیات، متعاقباً اعلام خواهد شد.