بارندگی‌ها در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد موجب آب‌گرفتگی معابر، خاموشی موقت برق و کندی تردد در برخی جاده ها شده است.

وضعیت استان کهگیلویه و بویراحمد به دنبال بارش‌های سیل‌آسا

وضعیت استان کهگیلویه و بویراحمد به دنبال بارش‌های سیل‌آسا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با بیان اینکه در همه راه‌های استان بارندگی را شاهد هستیم، گفت: در محور «یاسوج به اقلید» و «یاسوج به سپیدان - شیراز» شاهد بارش برف هستیم.

حمید رضا پیمانجو، افزود: با توجه به بارندگی شدید ریزش کوه و سنگ در اکثر محور‌های استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله محور یاسوج به اقلید، یاسوج به بابامیدان، پاتاوه به دهدشت و یاسوج به شیراز گزارش شده است.

وی اضافه کرد: در محور یاسوج به بابامیدان مه گرفتگی شدید گزارش شده که به مردم و مسافران توصیه می‌شود با احتیاط مسافرت کنند و یا از مسافرت‌های غیرضرور به خصوص در شب خودداری نمایند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در صورت مسافرت حتماً نکات ایمنی را رعایت کنند و مجهز به زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانه باشند.

پیمانجو عنوان کرد: ۲۰۰ راهدار استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب ۲۲ اکیپ در آماده باش کامل برای خدمات‌رسانی و امدادرسانی به مردمند.

مسئول روابط عمومی شرکت توزیع نیرو برق استان هم گفت: با توجه به شرایط شرایط نامساعد حوی، بارندگی‌های شدید، طوفان و رعد و برق، بن وضعیت فیدر‌های برق را به خاموشی می‌برد البته اکیپ‌های شرکت برق در حالت آماده‌باش کامل هستند تا در صورت مساعدشدن شرایط جوی مشکلات را رفع و شبکه را برق دار کنند.

عبدلی، افزود: چندین مورد خاموشی‌های موقت در برخی نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله شهرستان بویراحمد، مارگون و بخش لوداب رخ داده که با تلاش اکیپ‌های شرکت برق تاکنون چند بار رفع شد، اما با توجه به شرایط نامساعد جوی مجدداً برق در برخی مناطق قطع شد.

عبدلی تصریح کرد: به دلیل رعد و برق، برق دو بخش چاروسا و دیشموک قطع شده که اکیپ‌های شرکت برق در حال تلاش برای رفع مشکل این دو بخش هستند.

مسئول روابط عمومی شرکت توزیع نیرو برق استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: از مردم انتظار داریم از شبکه برق دوری کنند و در صورت پارگی سیم و حوادث برق به شماره تماس ۱۲۱ گزارش دهند.

رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: با توجه به فعالیت سامانه بارشی در سطح این استان کامل بارندگی است.

سرهنگ حسن دانایار، افزود: در گردنه «مله شوره» واقع در محور یاسوج به شیراز و گردنه «باباحسن» واقع در محور یاسوج به اقلید بارش برف را داریم که تردد تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

محمد رستمی، رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا گفت: آبگرفتگی ۵ منزل مسکونی در برخی مناطق شهر یاسوج داشتیم که ۵ تیم آتش نشانی در حال کمک رسانی و خدمات رسانی لازم هستند.

وی افزود: به دنبال وزش باد شدید شکستگی ۳ درخت را در سطح شهر یاسوج داشتیم همچنین یک پایه برق روبه رو پایه ایستگاه رادیویی محدوده نجف آباد یاسوج سقوط کرد.

رستمی اظهار کرد: نیرو‌های آتش نشانی در ۶ ایستگاه در آماده باش کامل به سر می‌برند و آماده خدمات رسانی و امدادرسانی به مردم و حادثه دیدگان هستند.

فرماندار کهگیلویه هم با اشاره به قطعی مکرر برق در شهرستان گفت: به دلیل بارندگی شدید و سیل آسا، معابر و منازل مسکونی در روستا‌های «سمغان»، «راک» و «آب بلیتک» این شهرستان دوتا آبگرفتگی شدید شدند.

ایرج کاظمی جو، افزود: تاکنون ۱۵ واحد مسکونی در روستای راک دچار آبگرفتگی شده است و نیرو‌های امدادی در حال کمک و امدادرسانی به حادثه دیدگان هستند.

وی تصریح کرد: با تلاش نیرو‌های شرکت برق شهرستان، برق شهرستان و بخش‌های دیشموک و چاروسا و روستا‌های «راک» و «سمغان» که قطع شده بود، وصل شده است.

وی عنوان کرد: به دلیل بارش‌های سنگین و سیل آسا کی از تونل‌های محور «پاتاوه به دهدشت» مسدود شد که نیرو‌های راهداری در حال تلاش برای بازگشایی این تونل هستند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه اضافه کرد: نیرو‌های هلال احمر در تلاش هستم تا خانواده‌های آسیب دیده در روستای راک را در مساجد با برپایی چادر اسکان دهند.

فرماندار شهرستان بهمئی گفت: به دنبال بارش‌های سیل آسا در این شهرستان گاز ۱۰ روستای شهرستان قطع شده که با تلاش نیرو‌های شرکت گاز در حال رفع این مشکل هستیم.

لطف الله ایرمی، افزود: همچنین آب روستای «کندیده» قطع شده است، راه ارتباطی روستای «خیارشیر» در این شهرستان به دلیل تخریب پل این روستا قطع شده است.

ایرمی ادامه داد: در پی بارش‌های شدید و سیل آسا در شهر لیکک، مرکز شهرستان ۵ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شده تند.