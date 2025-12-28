پخش زنده
سرمربی و مربیان تیم ملی فوتسال بانوان با حضور در برخی از دیدارهای لیگ برتر، عملکرد بازیکنان را ارزیابی کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان به همراه نسیم مهاجرانی، مربی تیم ملی، با حضور در دیدار تیمهای ملارد و پالایش اصفهان، این مسابقه را از نزدیک تماشا و عملکرد بازیکنان را ارزیابی فنی کردند.
همچنین آمنه محمودی، مربی تیم ملی فوتسال بانوان با حضور در دیدار تیمهای گلبَرگ تاکستان و سپاهان اصفهان، روند برگزاری مسابقه و شرایط فنی بازیکنان را زیر نظر گرفت.
این بازدیدها در راستای پایش مستمر مسابقات لیگ، شناسایی استعدادهای برتر و بررسی وضعیت فنی بازیکنان برای برنامههای آتی تیم ملی فوتسال بانوان اجرا شد.