اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به ورود توده گرد و خاک عراقی به استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اداره کل هواشناسی خوزستان هشدار سطح زرد نسبت به ورود گرد و خاک با منشا عراقی به استان صادر کرد.

بر این اساس، توده گرد و خاک عراقی از اوایل وقت روز دوشنبه ۸ دی ماه وارد استان می‌شود و مناطق غرب، جنوب غرب و تا حدودی مرکز استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این پدیده که تا اواخر وقت همان روز در استان ماندگار است، سبب کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک خواهد شد.

توصیه می‌شود احتیاط در تردد غیرضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان و سایر تهمیدات لازم از سوی مسئولان اندیشیده شود.