نخستین تمرین تیم فوتبال کمتر از ۲۳ سال کشورمان در اردوی دبی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین تمرین تیم فوتبال امید ایران در اردوی تدارکاتی شهر دبی کشور امارات، از ساعت ۱۹ امشب (یکشنبه ۷ دی) به وقت محلی در زمین باشگاه ایرانیان برگزار شد.
در این تمرین، بازیکنان پس از گرم کردن، به اجرای برنامههای تاکتیکی و فنی مورد نظر کادر فنی پرداختند.
این جلسه تمرینی شاگردان روانخواه به مدت ۹۰ دقیقه ادامه داشت و آنها با نظم و تمرکز کامل برنامههای تمرینی را پشت سر گذاشتند.
همچنین مهدی حبدرویش، رکورددار روپایی جهان که به تازگی به عنوان عضو کادرفنی باشگاه الفتح امارات فعالیت خود را آغاز کرده است، به عنوان میهمان در محل تمرین حضور داشت و از نزدیک نظارهگر تمرینات تیم ملی امید بود.
بازیکنان امید کشورمان ۱۳ دی برای حضور در جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا در عربستان، به ریاض سفر میکنند.
برنامه بازیهای تیم امید در مرحله گروهی هفتمین دوره جام ملتهای آسیا به شرح زیر است:
۱۷ دی ۱۴۰۴
*امید ایران - امید کره جنوبی؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی
۲۰ دی ۱۴۰۴
امید ایران - امید ازبکستان؛ استادیوم پرنس فیصل بن فهد؛ ساعت ۱۷ به وقت محلی
۲۳ دی ۱۴۰۴
* امید ایران - امید لبنان؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی