نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی خواستار تسهیل صدور مجوز‌ها و تلاش جدی دستگاه‌های اجرایی برای رونق تولید، کشاورزی و اشتغال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ اکبر پولادی از وضعیت سرمایه‌گذاری در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: روند کند جذب سرمایه با ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی لنجان همخوانی ندارد.

وی افزود: قفل جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در شهرستان لازم است شکسته شود و ادارات و نهاد‌های خدمات‌رسان با تلاش مضاعف، مسیر صدور مجوز‌ها را برای سرمایه‌گذاران هموار کنند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار بالای بیکاری در شهرستان گفت: این وضعیت با وجود صنعتی بودن لنجان قابل قبول نیست و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده باید در اولویت قرار گیرد.

پولادی، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و کشت‌های جایگزین را از راهکار‌های مهم رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی دانست و افزود: چند هزار هکتار خاک حاصلخیز در شهرستان به دلیل بروکراسی اداری و سستی برخی دستگاه‌ها بدون استفاده مانده است.

وی خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی شد و نقش دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری را در رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران کلیدی دانست.