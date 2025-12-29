پخش زنده
امروز: -
در آستانه سالروز میلاد با سعادت امیر مومنان حضرت علی (ع)، از نمونک بیمارستان سامرا رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مریم بهمنی رئیس دانشگاه ملی مهارت گفت: دانشجویان معماری دخترانه این دانشگاه نمونک بیمارستان فوق تخصصی سامرا را در مدت یک ماه به صورت شبانه روزی و به ارزش ۹۰ میلیون ریال ساختند و به این بیمارستان اهدا کردند.
رییس ستاد عتبات عالیات کاشان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این نهاد، گفت: برای ساخت این بیمارستان با زیر بنای بیش از هزار مترمربع در دو طبقه ستاد عتبات عالیات و تولیت حرم عسگریین تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال هزینه کردهاند.
غلامعلی عبدالرحیمی افزود: این بیمارستان دارای بخشهای مختلف درمانی از جمله آزمایشگاه، رادیو لوژی، درمانگاه و سونو گرافی است.