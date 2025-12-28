به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اصفهان گفت: در ۶ ساعت گذشته و هم‌زمان با تشدید شرایط جوی، تمامی نیرو‌های امدادی هلال‌احمر استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند و نجاتگران پایگاه‌های امداد و نجات به بیش از ۲ هزار حادثه دیده گرفتار در برف امدادرسانی کردند.

محسن مومنی افزود: در این مدت، بیش از ۵۷۰ خودرو که در محور‌های مواصلاتی و مناطق برف‌گیر استان دچار مشکل شده بودند، با تلاش تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر خدمات امدادی دریافت کردند.