مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از واکسینه شدن ۴۷ هزار رأس دام سنگین در سطح استان، علیه بیماری لمپی‌اسکین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، غلامرضا سرگزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۷ هزار رأس دام سنگین در سطح استان، علیه بیماری لمپی‌اسکین واکسینه شده‌اند که این میزان معادل ۷۰ درصد برنامه پیش‌بینی‌شده سالانه است.

وی با اشاره به اهمیت کنترل بیماری‌های واگیر دامی اظهار داشت: بیماری لمپی‌اسکین یک بیماری ویروسی خطرناک در دام‌های سنگین است که از طریق حشرات ناقل منتقل می‌شود و در صورت عدم کنترل، خسارات اقتصادی قابل توجهی به دامداران وارد می‌کند.

وی افزود: اجرای به‌موقع و هدفمند واکسیناسیون، مؤثرترین راهکار پیشگیری از شیوع این بیماری است و این طرح با بسیج اکیپ‌های فنی دامپزشکی، به‌ویژه در مناطق پرخطر و دارای تراکم بالای دام، در حال اجراست.

وی با تأکید بر نقش دامداران در موفقیت این برنامه گفت: همکاری بهره‌برداران و پرهیز از جابه‌جایی غیرضروری دام، نقش مهمی در مهار بیماری و تحقق کامل برنامه واکسیناسیون دارد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت دام‌ها و پیشگیری از بیماری‌های دامی، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نقش مهمی در تضمین امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه دارد.