به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان، با تقویت سامانه بارشی از اواخر وقت روز دوشنبه ۸ دی ماه، در مناطق مرتفع شمالی، شمال شرقی، شرقی و به ویژه ارتفاعات خوزستان، وقوع رگبار و رعدو برق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف، وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه باتندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

این سامانه بارشی که تا اواخروقت سه شنبه ۹ دی ماه در استان ماندگار است، سبب لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابرشهری، جاری شدن روانآب، طغیان رودخانه‌ها و مسیل ها، خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال، تاخیر در پرواز وخسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی و کاهش دید افقی خواهد شد.

توصیه می‌شود احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیلها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانال‌ها و آبروها، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی در دستور کار قرار گیرد.