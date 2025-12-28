به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، ابوالفضل سردشتی، بر همکاری روابط عمومی‌ها در برگزاری موفق رویداد «ایران‌جان» تأکید کرد و گفت: باید برای معرفی چهره واقعی استان از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان در این جلسه نیز، بر تعامل روابط عمومی‌ها با صداوسیما مرکز استان جهت برگزاری رویداد ملی ایران جان تأکید کرد و افزود: براساس سند محتوایی رویداد ایران‌جان که در استان تهیه شده، باید همه دستگاه‌ها همکاری فعال داشته باشند و آرشیو برنامه‌ها و پروژه‌های خود را در اختیار صدا و سیمای استان قرار دهند.

جواد سالارزهی با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ابتدای سال آینده، بر نقش روابط عمومی‌ها در اطلاع‌رسانی قوانین و افزایش مشارکت مردمی تأکید کرد، و گفت: برای به دست آوردن شورا‌های متخصص و کارآمد باید از انتخاب‌های سنتی که در آن افراد صرفاً به دلیل روابط طایفه‌ای و فامیلی انتخاب می‌شوند، عبور کرد و به نخبگان و افراد متخصص اعتماد کرد و این موضوع را باید روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها برای مردم تبیین کنند.