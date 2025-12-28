به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شهرام شفیعی در تشریح گزارش عملکرد واگذاری اراضی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد:در این مدت در مجموع ۲۷ مورد واگذاری اراضی در سطح استان آذربایجان شرقی به تصویب رسید که مجموع مساحت این واگذاری‌ها به ۱۹۲۱ هکتار می‌رسد و این آمار بیانگر نقش اثرگذار مدیریت اصولی اراضی در توسعه متوازن بخش‌های مختلف اقتصادی استان است.

شفیعی گفت:بر اساس گزارش مدیریت امور اراضی ۳ مورد واگذاری با مساحت ۵۴ هکتار مربوط به طرح‌های کشاورزی و وابسته بوده و ۲۴ مورد واگذاری با مساحت ۱۸۶۷ هکتار به طرح‌های غیرکشاورزی از جمله پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

وی گفت:این ارقام نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها بر توسعه فعالیت‌های مکمل و پشتیبان اقتصاد کشاورزی متمرکز شده که می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اشتغال و فناوری‌های نو فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه واگذاری زمین بدون یکپارچگی در نظارت نتیجه‌ای برای آینده ندارد افزود:استمرار نظارت، رعایت ضوابط قانونی و هدایت واگذاری‌ها در چارچوب سیاست‌های ابلاغی از اولویت‌های اصلی سازمان است و مدیریت امور اراضی موظف است تمام مراحل تخصیص، اجرای طرح و بهره‌برداری را با دقت پیگیری کند تا از هرگونه انحراف و سوءاستفاده جلوگیری شود.

شفیعی همچنین بر لزوم هدایت متقاضیان به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و منطبق با ماموریت‌های بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری اراضی و صیانت از منابع طبیعی، خط قرمز سازمان است.