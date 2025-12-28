واگذاری ۱۸۶۷ هکتار از اراضی آذربایجانشرقی به انرژیهای تجدیدپذیر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت:بر اساس گزارش عملکرد واگذاری اراضی در ۹ ماهه گذشته ۲۴ مورد واگذاری با مساحت ۱۸۶۷ هکتار به طرحهای غیرکشاورزی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر در استان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،شهرام شفیعی در تشریح گزارش عملکرد واگذاری اراضی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد:در این مدت در مجموع ۲۷ مورد واگذاری اراضی در سطح استان آذربایجان شرقی به تصویب رسید که مجموع مساحت این واگذاریها به ۱۹۲۱ هکتار میرسد و این آمار بیانگر نقش اثرگذار مدیریت اصولی اراضی در توسعه متوازن بخشهای مختلف اقتصادی استان است.
شفیعی گفت:بر اساس گزارش مدیریت امور اراضی ۳ مورد واگذاری با مساحت ۵۴ هکتار مربوط به طرحهای کشاورزی و وابسته بوده و ۲۴ مورد واگذاری با مساحت ۱۸۶۷ هکتار به طرحهای غیرکشاورزی از جمله پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر مانند نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته است.
وی گفت:این ارقام نشان میدهد که بخش قابل توجهی از واگذاریها بر توسعه فعالیتهای مکمل و پشتیبان اقتصاد کشاورزی متمرکز شده که میتواند فرصتهای جدیدی برای اشتغال و فناوریهای نو فراهم کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه واگذاری زمین بدون یکپارچگی در نظارت نتیجهای برای آینده ندارد افزود:استمرار نظارت، رعایت ضوابط قانونی و هدایت واگذاریها در چارچوب سیاستهای ابلاغی از اولویتهای اصلی سازمان است و مدیریت امور اراضی موظف است تمام مراحل تخصیص، اجرای طرح و بهرهبرداری را با دقت پیگیری کند تا از هرگونه انحراف و سوءاستفاده جلوگیری شود.
شفیعی همچنین بر لزوم هدایت متقاضیان به سمت طرحهای دارای توجیه اقتصادی و منطبق با ماموریتهای بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: برنامهریزی برای افزایش بهرهوری اراضی و صیانت از منابع طبیعی، خط قرمز سازمان است.