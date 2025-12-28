همه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سینمایی دزفول به دلیل ارتحال آیت الله سیدعلی شفیعی و اعلام سه روز عزای عمومی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان دزفول، این تصمیم به دلیل ارتحال عالم برجسته و مجتهد عالیقدر، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری "حضرت آیت الله سید علی شفیعی" و اعلام سه روز عزای عمومی در استان خوزستان گرفته شده است.

در اطلاعیه روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول ضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال این عالم برجسته و مجتهد عالیقدر، آمده است: تمامی برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی در مراکز فرهنگی و هنری وابسته به این اداره، از جمله جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، " سینما حقیقت" و جنگ شادی کودک در این ایام لغو شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: چنانچه شهروندان نسبت به خرید بلیط سینما و تئاتر اقدام کرده‌اند در اسرع وقت وجه پرداختی عودت داده خواهد شد.

دزفول یکی از برگزار کنندگان نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" شده بود و قرار بود فیلم‌های این جشنواره از ساعت ۱۸ امروز یکشنبه برای علاقه‌مندان اکران شوند.