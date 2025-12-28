پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان، از تخصیص و کارسازی بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اوراق مرابحه برای تکمیل پروژههای عمرانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، مهرداد عرباول ضمن تشریح مصوبات و محورهای نهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، بر لزوم ورود جدی سایر دستگاههای اجرایی به این ظرفیت تأمین مالی تا پایان سال تأکید کرد، و گفت: در این جلسه چند دستور کار مهم در حوزه تأمین مالی، بودجه و توسعه زیرساختهای استان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
وی با اشاره به دستور کار نخست جلسه افزود: استفاده از اوراق مرابحه بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم تأمین مالی در سال جاری برای تکمیل پروژههای نیمهتمام استان مطرح شد که خوشبختانه تاکنون بالغ بر دو هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی از این طریق کارسازی شده است که در حال حاضر حدود هفت دستگاه اجرایی وارد این فرآیند شدهاند و با تأکید استاندار مقرر شد سایر دستگاهها نیز در فرصت باقیمانده تا پایان سال، ورود جدیتری به این ظرفیت داشته باشند.
وی دستور کار دوم جلسه را تبیین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: این لایحه طی روزهای گذشته از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و در این جلسه، سیاستهای کلان دولت، نحوه تنظیم بودجه و همچنین سهم اعتباری استان سیستان و بلوچستان از اعتبارات پیشبینیشده سال ۱۴۰۵ تشریح شد.
وی همچنین با اشاره به ویژگیهای متمایز لایحه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: اعمال حذف چهار صفر از پول ملی که در قانون پیشبینی شده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شده و همچنین برخلاف سنوات گذشته، بودجه امسال بر اساس ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس بهصورت یکمرحلهای در اختیار مجلس قرار گرفته و در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی به اعتبارات سفر رئیسجمهور به سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: مجموع اعتبارات مصوب این سفر بیش از ۳۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بوده که خوشبختانه با وجود محدودیتهای منابع، تاکنون حدود ۹۸.۷ درصد این اعتبارات به ۳۴ پروژه مهم و اثرگذار استان تخصیص یافته است.