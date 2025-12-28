پخش زنده
میز طلا دوباره به اصفهان برگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان با اشاره به پیشینه علمی، هنری و صنعتی این استان، بازگشت میز طلا را گامی مهم در مسیر احیای جایگاه واقعی اصفهان در این حوزه دانست و گفت: اصفهان با در اختیار داشتن بیش از ۱۲ درصد صنعت کشور و رتبه نخست در حوزه طلا و جواهر، از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است و شایستگی تبدیلشدن به قطب ملی این صنعت را دارد.
مهدی جمالی نژاد افزود: یکی از دغدغههای جدی زرگران و طلاسازان اصفهان در سالهای اخیر، انتقال میز طلا به تهران بود که با پیگیریها، تعامل و همفکری، این ظرفیت مهم دوباره به اصفهان بازگشت.
وی با اشاره به اهمیت راه اندازی زیرساختهای تخصصی در این حوزه گفت: فراهمشدن فضاهای ایمن، تخصصی و مناسب با هویت تاریخی اصفهان، بستر مناسبی برای معرفی، عرضه و نمایش توانمندیهای طلا و جواهر این استان برقرار میکند و میتواند آغاز شکلگیری یک برند ماندگار برای اصفهان در عرصه ملی و بینالمللی باشد.
مهدی جمالی نژاد ادامه داد: فعالان صنف طلا و جواهر بازگشت میز طلا به اصفهان را نقطه عطفی در احیای اقتصاد این صنعت با قدمتی چندهزارساله میدانند و معتقدند تمرکز تصمیمگیریها و سیاستگذاریها در شهری که خاستگاه هنر، تولید و صادرات طلاست، میتواند به رونق تولید، افزایش اشتغال و بازگشت ذائقه مردم به خرید مصنوعات طلا منجر شود.