وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، قرار گرفتن ماهواره های ایرانی در مدار را نقطه عطفی برای ادامه مسیر در نقشه راه فضایی کشور برشمرد و گفت: نخستین سیگنالهای ماهوارههای ایرانی دریافت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه خبر در باره قرار گرفتن ماهواره های ایرانی در مدار توضیحاتی ارائه کرد.
متن این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: آقای هاشمی بفرمایید قرار گرفتن ماهوارههای ایرانی در مدار چه جایگاهی در نقشه راه فضایی و ارتباطی کشور دارد؟
هاشمی: در ابتدا اجازه میخواهم که دست مریزاد عرض کنم به جوانان عزیز کشورمان که همواره در مدار افتخارآفرینی برای کشورمان گام برمیدارند. ما امروز شاهد به ثمر نشستن تلاشهای جوانان و نخبگان کشورمان در صنعت فضایی بودیم و اتفاقی که امروز افتاد به معنی در مدار قرار گرفتن همزمان ۳ ماهواره سنجشی که ماهوارههایی بود که توسط دولت، بخش خصوصی و دانشگاه توسعه پیدا کرده بود عملاً نقطه عطف و نقطه ویژهای برای ادامه مسیر در نقشه راه فضایی کشور میشود قلمداد کرد. نکتهای که میخواهم اشاره کنم این است که در ادامه مسیر و متناسب با نقشه راهی که طراحی شده بحثهای مرتبط با تثبیت فناوری در دستور کار قرار گرفته و در ادامه متناسب با این تثبیت فناوری که در بحث طراحی، تولید، پرتاب و بهرهبرداری را الحمدلله در کشور شاهد هستیم. بحث تلاش برای دسترسی به ظرفیتهای منظومههای ماهوارهای را نیز در دستور کار قرار دادیم که امیدواریم در بحث منظومههای ماهوارهای هم بتوانیم خبرهای خوبی به مردم عزیزمان در آینده نزدیک ارائه بدهیم.
سوال: این دستاورد فضایی چه تاثیری بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت به ویژه در حوزه ارتباطات، اینترنت ، خدمات دیجیتال آن هم در مناطق محروم و دور افتاده.
هاشمی: یکی از موضوعاتی که در حوزههای فناوری عموماً مدنظر است این است که فناوری مادامی میتواند چرخه خودش را کامل کند که بتواند در خدمت مردم و در راستای رفاه عموم مردم قرار بگیرد یکی از کارکردهایی که ماهوارههای سنجشی و ماهوارههای مخابراتی که البته دو ماموریت متمایز دارند این است که میتواند کمک کند در راستای تسهیل امور مردم به این معنا که در حوزه سنجشی و تصویربرداری میتواند کمک کند در حوزههای مرتبط با مدیریت پیکره آبی در کشور یکی از مسائلی است که ما امروزه در کشور با آن مواجه هستیم همچنین در بحث مربوط به موضوع مدیریت زمین به معنی عام آن به معنی فرونشست زمین که در بعضی از مناطق کشور با چنین پدیدههایی مواجه هستیم در بحث کشاورزی و کشاورزی هوشمند هم میشود به عنوان یکی از کارکردهای ماهوارههای سنجشی از آن یاد کرد که میتواند اتفاقات خوبی در زیست بوم اقتصاد فضایی رقم بزند اما همزمان با ماهوارههای سنجشی، ماهوارههای مخابراتی میتوانند کمک کنند برای ایجاد دسترسیهای پایدار به مناطق روستایی و دور افتادهای که عموماً مناطق صعب العبور هستند ما مطابق برنامه هفتم پیشرفت در وزارت ارتباطات تکلیف داریم که همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را با کیفیت مناسبی به زیرساختهای ارتباطی کشور متصل کنیم که مردم عزیز در روستاها هم بتوانند از خدمات مختلف الکترونیکی یا خدمات دولت الکترونیک بهرهمند شوند اما اینجا یک واقعیت وجود دارد و آن هم این است که در بعضی از روستاها به واسطه موانع طبیعی و صعب العبور بودن لاجرم باید به سمت استفاده از ظرفیت ارتباطات ماهواره برویم که در این مسیر هم گامهای ارزشمندی برداشته شده که انشالله امیدواریم در ادامه مسیر بتوانیم از ظرفیت ماهوارههای ارتباطی و مخابراتی هم در این خصوص برای خدمت به مردم عزیز به خصوص در روستاهای صعب العبور استفاده کنیم.
سوال: الان اطلاع دارید ماهوارههایی که در مدار قرار گرفتند اولین سیگنال دریافت شده یا خیر؟
هاشمی: امیدواریم اولین سیگنالها را امشب احتمالاً حدود ساعت ۱۰ ، ده و نیم شب دریافت کنیم و همکاران ما عملاً بخش عمدهای از کارها چون از همین ساعت شروع شده به صورت دائم دارند رصد میکنند که ماهوارههایی که در گزارششان از کشور عزیزمان در ایستگاهها قابل دیدن هستند با آنها بتوانیم ارتباط بگیریم و خیلی امیدوار هستیم اولین ارتباطمان امشب با ماهوارههای پایا، ظفر و کوثر ان شاالله برقرار شود و خبرش را خدمت مردم عزیز ارائه بدهیم.