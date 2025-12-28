پخش زنده
فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران گفت: دوره مقدس سربازی، فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه مسئولیتپذیری و خودسازی جوانان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان افشین سوریایی در دیدار با سربازان وظیفه، با تبیین جایگاه و اهمیت دوره مقدس سربازی افزود: افرادی که این دوره را تجربه میکنند، نسبت به کسانی که چنین تجربهای ندارند، از نظر رشد شخصیتی، اجتماعی و تعالی در زندگی پیشرفت بیشتری خواهند داشت.
وی تاکید کرد: سربازی تنها انجام یک وظیفه قانونی نیست، بلکه مدرسهای برای یادگیری نظم، تعهد، همکاری و آمادگی برای پذیرش مسئولیتهای بزرگتر در آینده زندگی فردی و اجتماعی است.
فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران همچنین گفت: سربازان نقش مهمی در انجام مأموریتهای محوله دارند و باید با بهرهگیری از توان، انگیزه و استعدادهای خود، در مسیر خدمت صادقانه به میهن اسلامی تلاش مضاعف داشته باشند.