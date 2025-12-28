به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: موفقیت در این مرحله، زمینه لازم را برای ادامه پایش‌های فنی، تثبیت مداری و آغاز مراحل بعدی مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده فراهم می‌کند.

یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴

جلیلی

برنامه: شبکه خبر – گفتگوی ویژه خبری – بخش اول

موضوع: پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا میهمانان برنامه: آقای حسین سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران و حسین بلندی رئیس مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت و سازنده ماهواره ظفر ۲ و آقای محرم غیاثوند رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیک وزارت دفاع، سازنده ماهواره پایا (حضوری در استودیو)

سوال: آقای سالاریه آنچه که امروز در خبر‌ها اعلام شد جزئیات بیشتری از آنچه که در حوزه فضایی ایران در حوزه ماهواره ایران با موضوع ماهواره؟

سالاریه: مجموعه فضایی کشور با محوریت وزارت ارتباطات در حوزه توسعه ماهواره‌های مختلف اعم از سنجشی و مخابراتی با یک شتاب و سرعت بسیار خوبی در حال حرکت است بازیگران مختلفی در این صنعت در حال کار هستند که دو نفر از بزرگوارانی که در این جلسه ما خدمت عزیزان هستیم با افتخار از مجموعه‌های نسبتا کهنه کار و با تجربه صنعت فضایی ایران محسوب می‌شوند دانشگاه علم و صنعت مرکز تحقیقاتی ماهواره و گروه فضایی سایران و البته مجموعه‌های دیگری که در کشور در پژوهشگاه فضایی ایران شرکت‌های خصوصی در صنعت فضایی کار می‌کنند به حوزه ماهواره توسعه ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی از اولویت‌های مهم وزارت ارتباطات با هدف رساندن این ماهواره‌ها به خدمات و ایجاد ارزش افزوده برای کشور هستم صنعت فضایی یک صنعت رو به رشدی است در تمام دنیا و پیشرفت‌های خوبی در کشور ما هم صورت گرفته در طی ۲۰ سال گذشته ماهواره‌هایی که در سال‌های اولیه ساخته می‌شد عمدتاً با هدف و با نیت تحقیق و توسعه بوده ولی الان به حول قوه الهی به ظرفیت‌های بسیار خوبی رسیدیم در ساخت ماهواره‌هایی که بتوانند خدمات ارائه بدهند و بتوانند صنعت فضایی و اقتصاد فضایی را شکوفا کنند و این آن چیزی است که با راهبری وزارت ارتباطات در حال پیگیری است و البته همکاری‌های خوبی که بین بازیگران مختلف صنعت فضایی ایران داریم.

سوال: آقای دکتر سالاریه شما همراه با آقای دکتر غیاثوند و آقای دکتر بلندی منتظر یک خبر بودید قبل از برنامه سایت وزارتخانه این خبر را همین الان در خصوص دریافت سیگنال منتشر کرد ما جزئیاتش را از جانب شما به لحظه و تازه دریافت کنیم؟

سالاریه: بله به هر حال ماهواره وقتی که در مدار قرار می‌گیرد اولین رد ماهواره که از روی ایستگاه‌های زمینی ما عبور می‌کند و با اولین ارتباطی که با ماهواره می‌گیریم برای ما بسیار مهم است، چون حاوی اطلاعات مهمی است از جمله اینکه جدایش و تزریق مداری ماهواره به درستی انجام شده و بسیاری از زیر سامانه‌های حیاتی ماهواره مثل زیر سامانه تامین توان ماهواره که از زیر سامانه‌های بسیار مهم ماهواره است، چون عملاً انرژی مورد نیاز برای کارکرد ماهواره را تامین می‌کند و زیر سامانه مخابرات ماهواره که باز از زیر سامانه‌های بسیار مهم است، چون به هر حال ارتباطات با ماهواره از طریق مخابرات و ارتباطات فضایی و فرکانس‌هایی که استفاده می‌شود برقرار می‌شود و این دو زیر سامانه سلامتشان به معنی این است که ما می‌توانیم من بعد عملیات تست در مدار را با دقت و با یک آرامشی انجام بدهیم که الحمدلله این اتفاق برای هر سه ماهواره هم ماهواره ظفر و هم کوثر و هم ماهواره پایا با موفقیت دریافت شد از ایستگاه‌هایی که در اختیار داریم و امیدواریم که در رد‌های آتی هم بتوانیم خیلی سریع فرایند تست زیر سامانه‌های ماهواره را طی کنیم انشاالله.

سوال: قدم‌های بعدی می‌شود تست همین زیر سامانه‌ها؟

سالاریه: ماهواره به هر حال انبوهی از زیر سامانه‌ها دارد قطعات دارد تجهیزات دارد فرایند تست در مدار ماهواره به عنوان آخرین مرحله عملکردی ماهواره است یعنی ماهواره وقتی که می‌رود در مدار ما در واقع این تست‌ها را روی زیر سامانه‌های مختلفش انجام می‌دهیم و یک مرحله و یک کار بسیار ظریفی است، چون زیر سامانه‌ها متعدد هستند بازده زمانی که با ماهواره ارتباط داریم چند دقیقه است در هر شبانه روز ۳ الی ۴ رد ما با ماهواره ارتباط داریم و هر رد هم ۶ تا ۷ دقیقه زمان موثر ارتباط با ماهواره است در این بازه زمانی ما باید انبوهی از داده‌های ماهواره را بگیریم تحلیل کنیم و فرمان بدهیم به ماهواره و این را برای تک تک زیر سامانه‌ها به صورت گام به گام انجام بدهیم.

سوال: از ماهواره پایا اطلاعات بیشتری به ما می‌دهید؟

غیاثوند: شرکت صنایع الکترونیک ایران مستحضر هستید جزء مجموعه‌های با سابقه حوزه فناوری فضایی است و ماهواره پایا یا طلوع ۳ هجدهمین ماهواره‌ای است که در این مدت ۲۶ تا ۲۷ سالی که در حوزه فضایی می‌کند به فضا پرتاب کرده.

سوال: پس در یک مسیر تکامل یافته رسیدیم به پایا؟

غیاثوند: اگر خاطرتان باشد سال گذشته ما ماهواره چمران را که یک میکرو ماهواره بود در شهریور پارسال به مدار فرستادیم و با موفقیت توانست برای اولین بار ماموریت فضایی‌اش را بدون نقص انجام بدهد و بعد از آن هم در آذر ماه پارسال ماهواره فخر را که یک نانو ماهواره بود به فضا فرستادیم و آن هم توانست الحمدلله موفقیت داشته باشد ما سکوی میکروماهواره و نانو ماهواره‌مان تثبیت شده ماهواره پایا اولین مینی ماهواره ما است یعنی وزنش ۱۵۰ کیلو است و در دسته جدیدی از ماهواره‌ها قرار می‌گیرد و خوشبختانه در همین لحظات اولیه توانست دریافت داده‌ها را داشته باشد فرامین لازم هم صادر شده و چرخش اولیه ماهواره هم گرفته شده ماهواره نسبتا پایدار است و گام اول گام محکمی برداشته شده روی این ماهواره ما از دوربین‌های تلسکوپی استفاده کردیم که نسبت به ماهواره‌های قبلی که از دوربین‌های لنزی استفاده می‌کنیم، طبیعتاً تلسکوپ کیفیت بالاتری دارد و دقت بالاتری دارد مدت زمان تصویربرداری بالاتری دارد و ناحیه‌ای که پوشش می‌دهد برای تصویربرداری بالاتر است، کلاً ماهواره عملیاتی محسوب می‌شود ضمن اینکه سامانه پیشرانشی دارد که می‌تواند ارتفاع ماهواره را در همان ارتفاع اولیه تزریق حفظ کند برای چند سال و کمک می‌کند که ماهواره عملیاتی باشد و نرخ ارسال داده‌هایش هم طبیعتاً بالاتر است، چون حجم تصاویری که دریافت می‌کند بیشتر است و باید سریعتر اینها را ارسال کند این باعث شده که ماهواره سکوی جدید سکوی پیچیده‌ای باشد خوشبختانه به لطف خدا در گام اول اتفاق خوبی افتاده و ما امیدوار هستیم که در گام‌های بعدی بتوانیم کار را جلو ببریم من این نکته را هم باید خدمتتان عرض کنم گام اول تزریق صحیح ماهواره است که ما بعد از جدایش ماهواره در این چند ساعت خبری که از پرتابگر برای ما آمد این بود که ماهواره هنوز جدایشش تایید نشده و ساعات خیلی سختی در این چند ساعت به ما گذشت ولی خوشبختانه با دریافت داده‌ها متوجه شدیم که جداییش به درستی انجام شده ولی بعد از این شما باید بتوانید فرمان پذیری ماهواره را اثبات کنید بعد تک تک زیر سامانه‌ها را و تجهیزات اصلی و ذخیره را یا افزونه‌ها را ارزیابی کنید عملکردشان را اطمینان پیدا کنید و بعد از آن الگوریتم‌های دینامیت پرواز و نرم‌افزار‌ها را چک کنید همه اینها که تثبیت شد می‌رویم وارد فاز راه‌اندازی و بهره‌برداری می‌شویم یعنی شروع می‌کنیم به تصویربرداری که این مسیری که به نظر می‌رسد یکی دو ماه شبانه روز‌های سختی در پیش داریم ما انشاالله با دعای مردم ما بتوانیم این مسیر را طی کنیم و به نقطه انتهایی برسیم.

سوال: مطمئن باشید آقای دکتر غیاثوند که دعای مردم ایران همیشه و همواره در جهت موفقیت و پیشرفت با همه تلاشگرانی است که در حوزه‌های مختلف مخصوصاً در حوزه فضایی ما چنین با افتخار دارند کار می‌کنند، آقای دکتر بلندی ظفر ۲ بفرمایید؟

بلندی: من فکر می‌کنم اگر ما به پیشینه موضوع نپردازیم شاید برای مردم این وضعیت موجود زیاد جذاب نباشد ما سال ۹۰ اولین پرتابمان را داشتیم و در آن دوره ما موظف بودیم که از یک مشاور خارجی برای طراحی و ساخت ماهواره استفاده کنیم من اینجا رسماً اعلام می‌کنم که خیلی جا‌ها رفتیم از خیلی‌ها استمداد طلبیدیم حتی در حد اینکه فکر کنند طراحی ما را هیچکس در دنیا حاضر نشد با ما همکاری کند ما اولین ماهواره را به طور صد درصد بومی طراحی و ساخت کردیم حتی سلول‌های خورشیدی را از مجموعه شهید قندی گرفتیم و روی ماهواره چسباندیم، چون طول عمر این ماهواره دو ماه بود ۵۳ روز آن بالا جواب داد این یک ماهواره‌ای بود با دقت حدود ۴۰۰ متر ماهواره دوم ما ۱۰۰ متر با اولین جی پی اس فضایی ظفر ۱ ما یک ماهواره‌ای بود با دوربین سیاه و سفید ۲۵ متر و امروز ما الحمدالله ظفر دو را با یک دقت مکانی حدود ۱۵ متر داریم نکته حائز اهمیت این است که همه این سه ماهواره‌ای که در واقع طراحی شده‌اند و ساخته شده‌اند و امروز به لطف الهی در مدار قرار گرفتند چند تا وجه متمایز دارند که این متمایز است نسبت به کار‌های گذشته ما و یک اشتراکی است بین هر سه کاری که ما داریم انجام می‌دهیم وجه تمایزش این است که هر سه ماهواره ماهواره بسیار عملیاتی هستند یعنی ما انتظارمان این است که این ماهواره‌ها که در مدار قرار بگیرند بخشی از نیاز کشور را رفع کنند ما توسط این سه ماهواره با طیف‌های گوناگون تصویربرداری که داریم به آن می‌پردازیم مشاهده زمین برایمان کاملاً شفاف خواهد بود مشاهده زمین شفاف خواهد بود یعنی در سیستم بودجه ریزی ما در برنامه‌ریزی آتی کشور ما سازمان مدیریت در واقع مشتری اینها باید باشد از نظر وضعیت آب و هوا، از نظر وضعیت آب، مسائل کشاورزی مثلاً فرض کنید اروپا آمده از سنجش از دور برای کشاورزی استفاده کرده ده‌ها میلیارد یورو در واقع چه کار کرده این خروجی‌های کشاورزی را بالا برده اینها همه آن امکاناتی است که این سه تا ماهواره واقعاً می‌توانند ۶۰ تا ۷۰ درصد این بخش از نیاز‌ها را رفع کنند این مسئله حائز اهمیت است این وجه تمایز مهمی است یعنی ما واقعا داریم راجع به ماهواره عملیاتی صحبت می‌کنیم مسئله دومی که ما با هم اشتراک داریم این است که ما طراحی و ساخت ماهواره را در داخل کشور بومی کردیم یعنی بچه‌های توانمند تحصیل کرده در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی این حالا ادبیات من است با چشم‌های مشکی و مو‌های مشکی دارند این ماهواره را طراحی می‌کنند ما دانش طراحی را به طور ۱۰۰ درصد به دست آوردیم وجه سوم.

سوال: آقای دکتر بلندی زمانی که دارند اینها را می‌گویند انگار دارد خونشان به جوش می‌آید یعنی با افتخار دارند از یک سری توانمندی‌های کشور می‌گویند که چقدر خوب است که مردم ما هم می‌دانند و افتخار می‌کنند به اینکه ما چنین دانشمندان و متخصصانی داریم که نام ایران را همیشه جاوید می‌کنند و در واقع آن صحبتی که اول کردید روزگاری حتی به ما یک متخصص نمی‌دادند تا طرح‌های ما طراحی‌های ما تایید شود؟

بلندی: مسئله مهم‌تر از همه اینها این است که شما می‌دانید وقتی از یک فناوری ما صحبت می‌کنیم حدود ۶۰ درصد ۶۵ درصد طراحی است بقیه‌اش تجهیزات است نرم‌افزار و سخت‌افزار است پس ما آن قسمت اول را به دست آوردیم در دنیا هر کشوری را بروید ببینید می‌بینید که ۱۰ تا شرکت دانش بنیان ۱۰ تا کشور دیگر در خدمتش هستند به آن مشاوره می‌دهند تجهیزات می‌دهند با هم مسابقه می‌گذارند که تو بیا از چرخ من استفاده کن، از سلول خورشیدی من استفاده کن، از سنسور من استفاده کن، در حالی که در کشور ما اینگونه نیست ما یک بازوی توانا توانستیم خودمان و قطعاً آقای دکتر غیاثوند و دوستان دیگر در این ۱۴ تا ۱۵ سال در کنار خودمان ایجاد کنیم، رشدش بدهیم مطابق استاندارد‌ها و آن شرکت‌های دانش بنیانی هستند که شما آنها را نمی‌بینید این دانش و توانمندی الان در واقع در سطح کشور انتشار پیدا کرده و همه اینها وقتی با هم جمع می‌شوند ما رسماً آقای دکتر سالاریه رئیس ما هستند دیگر در سازمان فضایی البته من بگویم اینجا جا دارد که من تشکر کنم هم از نقشه راه عملیاتی که وزارت ارتباطات در این مدت ایفا کرده و اختیار کرده و هم کمک‌هایی که آقای دکتر سالاریه کرده‌اند چرا خیلی ساده و بی‌پروا و شفاف امروز ماهواره‌های ما در مدار هستند صد در صد و ما به عنوان کسانی که در این حوزه داریم کار می‌کنیم امیدواریم که به فضل الهی و تحت توجه حضرت ولی عصر ماهواره‌هایمان کار کنم و انشاالله نتیجه به مردم بدهیم اگر هم جایی به مشکل بخوریم ایرادی در کار ما نیست قطعاً ما چه کار خواهیم کرد یک دست آموخته خواهیم داشت و قطعاً در سیستم جدیدتری که داریم و همه ما درگیر هستیم آن را رفع خواهیم کرد.

سوال: آقای دکتر سالاریه رسیدیم به یک نقطه پرافتخار و الان هم خبری دادید که در سایت وزارت ارتباطات هم قرار گرفته بفرمایید که پیش از اینکه به این مرحله برسیم در مسیر آماده سازی در مسیر تست چه مشکلاتی بود که طی شد با همکاری و با همراهی و رسیدیم به اینجا که امروز شاهد پرتاب سه ماهواره با کارکرد‌ها و قابلیت‌های عملیاتی باشیم؟

سالاریه: من لازم است تاکید کنم صنعت فضایی یک صنعت بسیار پیچیده‌ای است ۱۰ تا ۱۱ کشور هستند یعنی بین همه این ۲۰۰ کشوری که در دنیا حدوداً داریم ۱۰ تا ۱۱ کشور هستند که در حوزه سخت فضا در حوزه بالا دست صنعت فضایی شامل: ساخت ماهواره، ماهواره بر، ایستگاه‌های پرتاب، ایستگاه‌های کنترل و اخذ داده و تصویر از ماهواره است ۱۰ تا ۱۱ کشور هستند که تمام این بخش بالا دست صنعت فضایی را در اختیار دارند و کسب کرده‌اند ما یکی از آن ۱۰ تا ۱۱ تا هستیم در بین این ۱۰ تا ۱۱ تا کشور‌هایی هستند که سبقه کار فضایی‌شان برمی‌گردد به دهه ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم، یعنی الان بالای ۸۰ سال است برخی از این کشور‌ها ۷۰ سال است این کشور‌ها در صنعت فضایی کار کرده‌اند و دوستان اشاره فرمودند ما یکی از پیچیده‌ترین فناوری‌های دنیا و روز را در واقع با تکیه بر دانش بومی و فناوری بومی و نیروی نخبه داخلی مان داریم کسب می‌کنیم، طبیعتاً این کار ریسک‌های خیلی بالایی دارد حوزه فضایی من امروز هم در عرایضم طی مراسم عرض کردم حوزه فضایی حوزه پرریسکی است کار آدم‌های سخت کوش است کار آدم‌های سمج و خستگی ناپذیر است شکست در صنعت فضایی ما تست‌های متعددی می‌بینیم در مدار با شکست مواجه می‌شود پرتابگر‌هایی که ساخته شده و بعضاً ده‌ها میلیون دلار و صد‌ها میلیون دلار برای تحقیق و توسعه‌اش هزینه شده پرتابگر دچار فیلیر می‌شود ماهواره دچار فیلیر می‌شود خستگی ناپذیر می‌روند جلو بچه‌های ما در شرایطی قرار گرفته‌اند من همیشه این را گفته‌ام ما بازدهیمان در صنعت فضایی قابل قیاس با هیچ کشوری نیست، میزان هزینه‌ای که صرف می‌کنیم برای صنعت فضایی در ازای میزان خروجی که می‌گیریم عدد اندکی است خروجی بسیار بالاتر از آن میزان هزینه‌ای است که داریم می‌کنیم و این از موضوعات افتخارآمیز کشور است و کار هر کسی هم نیست و البته اراده‌های پولادین اراده‌های خستگی ناپذیری که در صنعت فضایی است این را ما دیدیم یک محصولی که می‌رود در مدار با انواع و اقسام شرایط بسیار سخت مداری رو‌به‌رو است با تابش‌های ذرات پر انرژی با اختلاف دما‌های بسیار شدید با ارتعاشات و یا آن نوسانات شتابی بسیار شدیدی که در حین تزریق در مدار است و حوزه فضایی با حوزه‌های دیگر فرقش چیست شما وقتی یک پرتاب انجام دادید دیگر دستت کوتاه است، یعنی ماهواره رفت و شما باید بر اساس داده‌هایی که دارید از ماهواره ظرف چند دقیقه داده‌هایی که می‌گیرید باید تحلیل کنید فرمان جدید را ارسال کنید این است که ما می‌گوییم صنعت فضایی بچه‌هایی که ما دارند این کار را می‌کنند بچه‌هایی هستند که واقعا بهشون باید افتخار کرد و این نیرو‌های انسانی خوبی که در کشور داریم در همه زمینه‌ها دست به هر حوزه‌ای بگذارند آن حوزه را می‌توانند متحول کنند و حوزه فضایی از آن حوزه‌ها است حوزه فضایی وقتی که ما برایش سرمایه‌گذاری می‌کنیم این را هم من بار‌ها اعلام کرده‌ام هر یک واحد پولی که در صنعت فضایی هزینه می‌شود آن طرف بهره وری و افزایش درآمدی اش تا ۱۰ برابر ۳۰ برابر بعضاً گزارش می‌شود شما هزینه‌ای که ساخت تولید ماهواره می‌کنید هزینه‌های تحقیق و توسعه را بگذاریم کنار هزینه‌ای که ساخت یک ماهواره را ما هزینه می‌کنیم آن چند برابری می‌شود قیمت خود ماهواره چند برابر می‌شود قیمت فروش خود ماهواره به سایر کشور‌ها به سایر حوزه‌ها چند برابر قیمت خود ماهواره که می‌خواهید به فروش برسید می‌شود قیمت تصویری که ماهواره دارد می‌دهد در طول عمرش چند برابر قیمت تصویری که ماهواره دارد می‌دهد، می‌شود ارزش افزوده‌ای که به واسطه مدیریت به هنگام به واسطه گزارش‌های به موقعی که از طریق تصاویر ماهواره‌ای شما این چند چند را در هم ضرب کنید می‌شود ارزش افزوده صنعت فضایی این است که وقتی یک کشوری می‌آید هزینه چند ۱۰۰ میلیون دلاری می‌کند ما هزینه‌هایی که می‌کنیم خیلی کمتر از این حرف‌ها است، چون ما در واقع نیروی انسانی ما نیروی انسانی نخبه و پرتلاش و خستگی ناپذیری است هزینه چند صد میلیون دلاری بعضاً میلیارد دلاری که کشور‌ها برای صنعت فضایی می‌کنند، این برای از سر تفریح نیست از آن طرفش ده‌ها برابر برای شما افزوده ایجاد می‌کند در حوزه‌های مختلف اقتصادی این از موضوعاتی است که الان وزارت ارتباطات به عنوان محور ماموریتش دارد دنبال می‌کند در صنعت فضایی به کمک بازیگر‌ها من جا دارد که شرکت، چون دوستان همه تعریف کردند ما شرکت امید فضا را در جلسه نداریم به هر حال شرکت امید فضای یک شرکت خصوصی است که در این صنعت ورود کرده بسیار کار بزرگی است.

سوال: دوستان دارند تلاش می‌کنند که ارتباطمان به صورت یا تصویری یا تلفنی برقرار شود با دوستان در این شرکت که بتوانیم نظراتشان و نقطه نظراتشان را داشته باشیم؟

سالاریه: اگر تماس بگیرید بسیار هم عالی شعار محوری ما در مجموعه وزارت ارتباطات این است اگر کاری را می‌شود داد به بخش خصوصی باید واگذار کنیم به بخش خصوصی، چون اقتصاد و درآمدزایی و رقابت رمز موفقیت در همه صنایع علی الخصوص صنعت فضایی است.

سوال: آقای دکتر غیاثوند نکته‌ای را اشاره کردید و گفتید یک مسیر تکاملی طی شد تا رسیدیم به پایا آقای دکتر بلندی هم اشاره کردند آنچه که ما امروز شاهد این بودیم از این اتفاق و این موفقیت در عرصه فضایی کمک خواهد کرد به حل چالش‌های ما در حوزه‌های مختلف در حوزه زیست محیطی در حل موضوعات آبی و بسیاری از داده‌های او می‌تواند حل مسئله‌ای باشد برای مسائلی که در کشور امروزه وجود دارد در بخش‌های مختلف کشور یک مروری کنیم بر آنچه که اتفاق افتاده این مسیر تکاملی تا رسیدن به یک اتفاقی که می‌تواند مثمر ثمر باشد برای کشور؟

غیاثوند: اولین ماهواره‌ای که ما توانستیم در کشورمان به صورت بومی پرتاب کنیم که ساخت همین شرکت صنایع الکترونیک است ماهواره امید بود در بهمن ۱۳۸۷ به فضا پرتاب شد و برای اولین بار ما وارد باشگاه فضایی در دنیا وارد شدیم باشگاه فضایی معنیش این است که شما هم پرتاب از خودتان است هم سامانه فضایی از خودتان است و هم زیرساخت زمینی از خودتان بعد از آن تصمیم گرفته بودیم که وارد کار عملیاتی بشویم یعنی ماهواره‌مان را عملیاتی کنیم دو تا مسئله باید حل و فصل می‌شد یکی پرتابگر‌ها باید توسعه پیدا می‌کردند که در مدارات بالاتر بروند و در واقع عملیاتی‌تر شوند از مدار ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر به مدار ۵۰۰ کیلومتر که ما سفیر را گذاشتیم کنار و آمدیم وارد ماهواره بر سیمرغ شدیم بعداً هم برادران عزیزمان در نسا آمدند وارد ماهواره بر سوخت جامد شدند....

