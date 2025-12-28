وزیر راه و شهرسازی فردا در پنجاه‌ونهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، سند راهبردی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را رونمایی می‌کند؛ سندی که با هدف توانمندسازی ساکنان و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این جلسه دوشنبه ۸ دی‌ماه در ستاد وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی در آن حضور خواهند داشت.

گزارش پیشرفت برنامه‌های بازآفرینی در محلات هدف، به ویژه در حوزه‌های کالبدی، اجتماعی و زیرساختی، ارائه خواهد شد.

بررسی روند اجرای پروژه‌ها و تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌ها برای تحقق اهداف پایدار، از محورهای اصلی نشست است.

رونمایی رسمی سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، نقطه عطف جلسه خواهد بود.

این سند چارچوب اقدامات مشترک دستگاه‌ها و مدیریت‌های محلی را برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مشخص می‌کند.

گزارش آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضلاب در محلات ناکارآمد با شرایط بحرانی بهداشتی نیز قرائت می‌شود.

برنامه‌های بهبود زیرساخت‌ها، بهداشت عمومی و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی در این محلات تشریح خواهد شد.

شهرداری‌های ملایر و صالحیه، تجربیات موفق خود در پیشگیری از سکونتگاه‌های غیررسمی و ارتقای بافت‌های فرسوده را ارائه می‌دهند.

این الگوها می‌توانند برای سایر شهرها راهگشا باشند.

در پایان، تفاهم‌نامه همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا می‌شود.

این تفاهم‌نامه بر توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی ساکنان، ارتقای مهارت‌های شغلی و ایجاد اشتغال پایدار تمرکز دارد.

اقدامات جلسه در راستای بازآفرینی شهری مردم‌محور ارزیابی می‌شود.

شرکت بازآفرینی شهری ایران این رویداد را اطلاع‌رسانی کرده است.

انتظار می‌رود خروجی‌های نشست، شتاب بیشتری به برنامه‌های ملی بازآفرینی ببخشد.