اوقات شرعی ۸ دی ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴، ۸ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
اذان صبح: ۵ و ۴۸ دقیقه
طلوع آفتاب: ۷ و ۱۳ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۷ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۱ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۴۰ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۵ دقیقه
ذکر روز دوشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات (ای برآورنده حاجتها).
حدیث روز:
قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: اَحْبِبْ فِى اللّه ِ وَ ابْغِضْ فِى اللّه ِ وَ والِ فِى اللّه ِ وَ عـادِ فِى اللّه ِ فَاِنَّهُ لَنْ تُنالَ وُلاِیَةُ اللّه ِ اِلاّ بِذلِک، وَ لایَجِـدُ رَجـُلٌ طَعْمَ الإیمانِ وَاِنْ کَثُرَتْ صَلاتُهُ وَ صِیامُهُ حـَتّى یـَکُونَ کَذلِک. حدیث
حضرت رسول (ص) روزى به یکى از اصحاب خویش فرمود: در راه خــدا دوست بـدار و براى خــدا دشمن بـدار، براى خدا موالات و دوستى کن وبراى خدا دشمنى کن، یقینا جـز با این، به ولایـت خـدا نخـواهى رسید و هـرگز کسى طعـم ایمـان را نمى یـابد، هر چند نماز و روزه اش فراوان باشد، مگر آنـکه چنـین باشـد.
نکته: عمق بخشیدن به محبّتها و کینهها و بُعد مکتبى دادن به دوستى و دشمنى.
احکام شرعی: معامله خودروی معیوب
سوال: ماشینی را که مدتی قبل خریده بودم به شخص دیگری فروختم و پس از فروش مشخص شده که موتور ماشین قبلا تعویض شده است؛ اکنون خریدار جز با دریافت خسارت رضایت نمیدهد، اکنون چه وظیفهای دارم؟
جواب: اگر تعویض موتور عیب محسوب میشود و هنگام معامله در مورد وجود عیب شرط خاصی نشده است، خریدار میتواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را مطالبه کند. (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنهای "مدظله العالی")