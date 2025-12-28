\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b\u00a0 \u0637\u0631\u062d \u0641\u0627\u0636\u0644\u0627\u0628 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062e\u0631\u0645\u062f\u0631\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u062f\u0647\u0647 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u062c\u0627\u0645 \u0646\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\/\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f2\u06f6 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06f1\u06f3\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n