رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به بارندگیهای شدید اخیر در استان به ویژه در شهرستانهای ایذه و مسجدسلیمان، از مردم خواست سفرهای خود را در این شرایط مدیریت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی با بیان اینکه بارندگیهای اخیر اگرچه نعمتی برای رفع خشکسالی بود، اما چالشهایی در محورهای مواصلاتی ایجاد کرده است، اظهار کرد: مردم استان خوزستان از این نزولات برکت خوشحالند، اما بهتبع آن، در بارندگی امروز (یکشنبه هفتم دی) بهویژه در محورهای منتهی به مسجدسلیمان، اندیکا، ایذه، چهارمحال و بختیاری، باغملک و معابر روستایی با آبگرفتگی و محدودیت تردد مواجهیم.
وی افزود: بارندگی در محور مسجدسلیمان فراتر از انتظار بود. محور ملاثانی به سه راهی گاوسوار دچار آبگرفتگی شده است و تردد در آن به آسانی انجام نمیشود. به کسانی که در این مسیر تردد میکنند، توصیه میشود حتما از مسیر جایگزین سهراهی ملاثانی به سمت شوشتر استفاده کنند و بهصورت جدی از عبور از سمت سه راهی گاوسوار خودداری کنند.
رئیس پلیس راه خوزستان درباره مسدود بودن برخی محورها توضیح داد: در حال حاضر هیچ محوری به طور رسمی مسدود اعلام نشده است، اما با جدیت پیشنهاد میکنیم مردم از محورهای اصلی مانند باغملک، ایذه، ملاثانی و سهراهی گاوسوار به دلیل شرایط نامساعد جوی، آبگرفتگی معابر و احتمال تکرار این روند، عبور نکنند. مسیرهای جایگزین مشخص شدهاند و بهتر است رانندگان از آنها استفاده کنند.
رحیمی تاکید کرد: افرادی که ضرورتی برای سفر ندارند، حتماً سفر امشب را به تعویق بیندازند تا فردا صبح وضعیت پایدارتری در راههای استان خوزستان حاکم شود. این موضوع به ویژه برای دارندگان وسایل نقلیه شخصی با قابلیتهای ضعیفتر مهم است.