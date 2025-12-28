به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، حسین طاهری نیا در آیین افتتاح نخستین روز هفته فرهنگی سیراف اظهار داشت: حفاظت از آثار تاریخی و راه اندازی پژوهشکده سیراف شناسی از مهم‌ترین راهکار‌های پاسداشت این بندر کهن است.

سعید علیدوست دبیر این رویداد فرهنگی هم با تأکید بر بازخوانی هویت تاریخی سیراف گفت: هفته فرهنگی سیراف فرصتی برای پیوند گذشته پرافتخار این بندر تاریخی با آینده‌ای روشن است.

وی افزود: این رویداد با هدف پاسداشت میراث فرهنگی، تقویت هویت شهری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری سیراف و با مشارکت گسترده مردم و نهاد‌های محلی برگزار شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق عاشوری نیز در آیین گرامیداشت هفته فرهنگی سیراف، ثبت جهانی این بندر تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو را فرصتی مهم برای معرفی فرهنگ ایران اسلامی به جهان دانست.

وی با اشاره به پیشینه علمی، تجاری و تمدنی سیراف تأکید کرد: ثبت جهانی این شهر می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوی تمدن‌ها، توسعه پایدار و رونق گردشگری فرهنگی در منطقه خلیج فارس باشد.