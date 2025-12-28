پخش زنده
دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد از تاسیس پایگاه قهرمانی در خوزستان و برنامهریزی برای رویدادهای مهم کشوری در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سلطانپور روز یکشنبه در مجمع عمومی سالانه هیات بولینگ و بیلیارد خوزستان به تصویب عملکرد مالی و اجرایی این هیات و همچنین تقویم ورزشی سال آینده اشاره کرد و گفت: جا دارد از حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان که همواره در کنار هیات بوده تشکر کنم و امیدوارم این حمایتها همچنان برقرار باشد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای استان خوزستان در حوزه بولینگ و بیلیارد، افزود: انتظار میرود توجه ویژهای به بخش آموزش و استعدادیابی در سال آینده شود. همچنین برنامهریزی برای برگزاری رقابتهای کشوری و دانشگاهی در دستور کار قرار دارد.
سلطان پور از برگزاری یک رویداد بزرگ بولینگ و بیلیارد در استان خوزستان در فصل بهار سال آینده خبر داد و بیان داشت: این رویداد در سطح کشوری برگزار خواهد شد و هدف، نمایش ظرفیتهای ورزشی استان و توسعه این رشتهها است.
دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد در پایان تاکید کرد: با حمایتهای صورت گرفته و برنامهریزیهای انجامشده، سال آینده شاهد فعالیتهای گستردهتر و پربارتری در حوزه بولینگ و بیلیارد خوزستان خواهیم بود.
بازگشت تنها سالن تخصصی بولینگ به هیات از ابتدای سال آینده
حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از بازگرداندن تنها سالن تخصصی بولینگ اهواز به هیات استان از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: دورههای آموزشی مربیگری و داوری با کمک فدراسیون در استان برگزار میشود.
وی با اشاره به رصد عملکرد هیاتهای ورزشی، به برنامههای آینده این اداره کل برای توسعه ورزش در خوزستان اشاره کرد.
بنی تمیم با بیان اینکه اکثر هیاتهای ورزشی استان مجامع سالیانه خود را برگزار کردهاند، افزود: تنها تعداد محدودی از هیاتها از جمله تکواندو (Taekwondo) و ژیمناستیک، مجامع انتخاباتی خود را پیش رو دارند که فرآیندهای اداری آن در حال انجام است.
برگزاری دورههای آموزشی
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان همچنین به درخواست هیاتهای شهرستانی برای برگزاری دورههای آموزشی اشاره و تاکید کرد: با هماهنگی فدراسیونهای مربوطه، دورههای مربیگری و داوری به زودی در استان برگزار خواهد شد.
رسیدگی به مشکلات هیات هندبال
وی در خصوص حواشی به وجود آمده در هیات هندبال استان گفت: با توجه به اعتراضات مکتوب تعداد قابل توجهی از ورزشکاران، مربیان و داوران این رشته، موضوع به رییس فدراسیون هندبال (دکتر پاکدل) منعکس شده است.
بنیتمیم افزود: قرار است جلسهای با حضور رییس فدراسیون و رییس هیات هندبال خوزستان تشکیل و پس از بررسی عملکرد، تصمیم نهایی مطابق آییننامه و با همفکری رییس فدراسیون اتخاذ شود.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: جلسات هدفگذاری هیاتها در ابتدای هر سال برگزار میشود و نتایج و خروجی عملکرد تا فروردین و اردیبهشت سال آینده به اطلاع عموم علاقهمندان خواهد رسید.