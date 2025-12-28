فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، در جلسه ستاد مسجدسلیمان بر لزوم انتقال فوری ساکنان مناطق آلوده به نفت و مستعد لغزش و تدوین برنامه فاضلاب شهری تأکید کرد تا ایمنی و بهداشت محلات ناکارآمد ارتقا یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در جلسه ستاد مسجدسلیمان بر لزوم انتقال فوری ساکنان مناطق آلوده به نفت و مستعد لغزش و تدوین برنامه فاضلاب شهری تأکید شد تا ایمنی و بهداشت محلات ناکارآمد ارتقا یابد.

این تصمیمات و سخنان در سفر بابایی‌اقدم به خوزستان و حضور در جلسه ستاد بازآفرینی شهری مسجدسلیمان بیان شد.

وضعیت نگران‌کننده سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد این شهر بررسی گردید.

سکونتگاه‌ها در پهنه‌های آلوده به نفت و گاز یا ترانشه‌های مستعد ریزش و لغزش زلزله قرار دارند.

این مناطق تهدید جدی برای ایمنی ساکنان محسوب می‌شوند.

تاکنون ۵۵۰۰ واحد مسکونی آلوده شناسایی و بیش از ۱۰۰۰ خانوار جابه‌جا شده‌اند.

شهرداری مکلف به پایش مجدد خانوارها برای ادامه جابه‌جایی شد.

فقدان شبکه فاضلاب شهری به دلیل سنگی بودن زمین، فاضلاب را به رودخانه هدایت کرده و آلودگی ایجاد می‌کند.

شهرداری، شرکت آبفا و اداره راه و شهرسازی موظف به تدوین برنامه احداث فاضلاب شدند.

وقفه طولانی جلسات ستاد به دلیل تغییر مدیران، روند بازآفرینی را کند کرده است.

جلسات کارگاهی و آموزشی مدیران با همکاری اداره راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی برگزار می‌شود.

دبیرخانه ستاد در شهرداری راه‌اندازی خواهد شد.

بافت ناکارآمد مسجدسلیمان ۴۵ درصد مساحت شهری را تشکیل می‌دهد که بیش از میانگین کشوری است.

بازنگری محدوده محلات هدف بازآفرینی ضروری است.

تخصیص آسفالت رایگان به شهرداری برای بهسازی معابر خاکی محلات هدف تصویب شد.