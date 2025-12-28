دوره آموزشی تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور به میزبانی آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوره آموزشی تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور در آبادان آغاز شد.

معاون دانشجویی و جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور، با اشاره به اهمیت توانمندسازی نسل جوان در حوزه امداد و نجات گفت: این دوره آموزشی تخصصی با هدف ارتقای سطح آمادگی جوانان داوطلب و افزایش توان عملیاتی آنان در شرایط بحرانی، به‌صورت سازمان‌یافته در شهرستان آبادان برگزار شده است.

عباسعلی محمد زاده افزود: استان خوزستان و به‌ویژه شهرستان آبادان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مناسب آموزشی، از جایگاه مطلوبی در اجرای دوره‌های تخصصی امدادی برخوردار است و این دوره‌ها نقش مهمی در ارتقای مهارت‌های امدادرسانی ایفا می‌کنند.

وی همچنین ادامه داد: شرکت‌کنندگان این دوره، علاوه بر آموزش کامل و تخصصی امداد و کمک‌های اولیه در سطح پیشرفته، دوره‌های تخصصی مرتبط با امدادرسانی در حوادث، مدیریت بحران و آواربرداری را نیز فرا می‌گیرند که این آموزش‌ها متناسب با نیاز‌های عملیاتی طراحی شده است.

محمدزاده با بیان اینکه الگو‌های موفق این دوره‌ها باید به سایر مناطق کشور منتقل شود، تصریح کرد: فرمانداران شهرستان‌ها موظف هستند نمونه‌های موفق این آموزش‌ها را به مناطق تحت پوشش خود انتقال دهند تا سایر جوانان نیز بتوانند از این ظرفیت‌های آموزشی بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سطح کشور تاکنون حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از جوانان داوطلب تحت پوشش آموزش‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر قرار گرفته‌اند و این روند به‌صورت مستمر ادامه دارد.

معاون دانشجویی و جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور در پایان گفت: در این دوره آموزشی دو روزه در مجموع ۴۰۰ نفر شامل ۲۰۰ نفر دختر و ۲۰۰ نفر پسر حضور دارند و برای شرکت‌کنندگان، علاوه بر برنامه‌های آموزشی منظم، برنامه‌های فوق‌برنامه متناسب با اهداف دوره پیش‌بینی شده است.