به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ حجت‌الاسلام محمد حسین وحیدی گفت:تاکنون بیش از ۱۵۰ مسجد در شهرها و روستاهای استان برای میزبانی از معتکفان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان افزود: پیش بینی شده بیش از ۱۵ هزار نفر امسال در آیین معنوی اعتکاف شرکت کنند.

حجت‌الاسلام وحیدی بیان کرد: برای نخستین‌بار اعتکاف «مادر و کودک» با هدف تکریم جایگاه مادری و فراهم کردن امکان حضور مادران به همراه فرزندانشان برگزار می‌شود.

وی همچنین از رونق اعتکاف‌های دانش‌آموزی خبر داد و گفت: اعتکاف دانش‌آموزی امسال نسبت به سنوات گذشته با استقبال و برنامه‌ریزی بیشتری همراه است.