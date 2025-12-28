پخش زنده
مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان از آمادگی بیش از ۱۵۰ مسجد برای مراسم اعتکاف در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ حجتالاسلام محمد حسین وحیدی گفت:تاکنون بیش از ۱۵۰ مسجد در شهرها و روستاهای استان برای میزبانی از معتکفان پیشبینی شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان افزود: پیش بینی شده بیش از ۱۵ هزار نفر امسال در آیین معنوی اعتکاف شرکت کنند.
حجتالاسلام وحیدی بیان کرد: برای نخستینبار اعتکاف «مادر و کودک» با هدف تکریم جایگاه مادری و فراهم کردن امکان حضور مادران به همراه فرزندانشان برگزار میشود.
وی همچنین از رونق اعتکافهای دانشآموزی خبر داد و گفت: اعتکاف دانشآموزی امسال نسبت به سنوات گذشته با استقبال و برنامهریزی بیشتری همراه است.