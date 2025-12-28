پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان گفت: امیدوارم فرصتهایی فراهم شود تا بتوان از سرمایه اجتماعی بیبدیل خانوادههای شهدا و ایثارگران، بهویژه فرزندان معزز شاهد، در مسیر توسعه و پیشرفت استان و نیز در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بهره گرفت.
دکتر محمدعلی طالبی شامگاه یکشنبه هفتم دیماه در گردهمایی فرزندان شهدای استان گفت: استان کرمان با داشتن شهدای گرانقدری همچون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که هر یک نمادی از ایثار، فداکاری و مقاومت ایران اسلامی هستند، از جایگاه ویژهای در کشور برخوردار است
استاندار کرمان گفت: پرداختن به مسائل جامعه ایثارگری با بهرهگیری از توان و ظرفیتهای درونی این جامعه ارزشمند، از جمله اولویتهایی است که میتوان در سطح استان دنبال کرد.
وی افزود: از فعالان حاضر در جامعه ایثارگری انتظار میرود در ایجاد تشکلها و ساختارهای حقوقی مشارکت داشته باشند تا این ظرفیتها بهصورت منسجم سازماندهی و بهکار گرفته شود