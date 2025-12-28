دبیر کمیته فرونشست زمین با هشدار نسبت به پیامد‌های ناخواسته بارندگی‌های اخیر اعلام کرد که نفوذ آب باران در دشت‌های دارای فرونشست، موجب فعال‌شدن شکاف‌های پنهان و تشدید آسیب به اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های شهری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سید طاها طباطبایی عقدا، دبیر کمیته فرونشست زمین و رئیس بخش ژئوتکنیک و زیرساخت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به گزارش‌های میدانی پس از بارندگی‌های اخیر گفت: در مناطقی که به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی با پدیده فرونشست مواجه‌اند، بارش باران نه‌تنها نقش ترمیم‌کننده ندارد، بلکه می‌تواند به‌عنوان عامل تشدیدکننده مخاطرات عمل کند.

به گفته وی، نفوذ سریع آب باران به حفره‌ها و فضاهای خالی زیرسطحی، سبب ناپایداری و ریزش سقف این حفرات شده و در نهایت به شکل شکاف‌های عمیق و ناگهانی روی سطح زمین نمایان می‌شود؛ شکاف‌هایی که در زمین‌های کشاورزی، حاشیه راه‌ها و حتی محدوده‌های مسکونی مشاهده شده و تهدیدی جدی برای ایمنی شهروندان به شمار می‌رود.

طباطبایی عقدا با اشاره به گسترش ترک‌های پیشین افزود: جریان آب درون شکاف‌های موجود، به‌ویژه در خاک‌های رسی، باعث فرسایش بیشتر و افزایش عرض و عمق آنها می‌شود. این موضوع علاوه بر خطر سقوط انسان و دام، منجر به هدررفت منابع آب و آسیب به جاده‌ها، ساختمان‌ها و دیگر زیرساخت‌های حیاتی می‌گردد.

وی همچنین اشباع سریع خاک‌های ریزدانه را یکی دیگر از پیامدهای بارندگی‌های شدید دانست و تصریح کرد: افزایش وزن خاک و کاهش اصطکاک بین ذرات، روند نشست زمین را تسریع کرده و پایداری سازه‌ها را با مخاطره روبه‌رو می‌کند.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: تجربه بارندگی‌های اخیر نشان می‌دهد که بدون مدیریت اصولی منابع آب زیرزمینی و تقویت زیرساخت‌ها، حتی پدیده‌های طبیعی مفید نیز می‌توانند به عاملی تهدیدکننده تبدیل شوند.

وقوع شکاف‌های جدید در استان‌هایی مانند فارس، کرمان، تهران و خراسان رضوی، ضرورت اقدام فوری و برنامه‌ریزی جدی در حوزه کنترل فرونشست زمین را بیش از پیش آشکار کرده است.