پخش زنده
امروز: -
معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان کرمان از اجرای احکام قضایی و رفع تصرف و خلع ید ۸ مورد ویلا و ساختوساز غیرمجاز در اراضی دولتی و ملی منطقه هفتباغ علوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان کرمان از اجرای احکام قضایی و رفع تصرف و خلع ید ۸ مورد ویلا و ساختوساز غیرمجاز در اراضی دولتی و ملی منطقه هفتباغ علوی خبر داد.
روز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴، با حضور مهدیاله کرمپور معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان کرمان، سیدمحمدتقی مهدوی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کرمان، کارشناسان ذیربط و عوامل یگان حفاظت، احکام قضایی صادره در خصوص ۸ فقره تصرف غیرقانونی در اراضی دولتی و ملی منطقه هفتباغ علوی اجرا شد که در مجموع ۸۷ هزار متر مربع از اراضی دولتی به ارزش تقریبی ۴۳ میلیارد تومان به بیتالمال بازگردانده شد.
مهدیاله کرمپور در حاشیه اجرای این احکام با تأکید بر وظایف قانونی این ادارهکل در صیانت از حقوق عمومی اظهار داشت: حفاظت از اراضی دولتی و ملی از اولویتهای اصلی معاونت املاک و حقوقی به شمار میرود و در همین چارچوب، با پیگیریهای حقوقی و اخذ احکام لازم، ساختوسازهای غیرمجاز در این منطقه جمعآوری و اراضی مذکور آزادسازی شد.
وی افزود: اجرای مؤثر این احکام حاصل تعامل و همکاری نزدیک دستگاه قضایی، صدور دستورات قانونی از سوی دادستان محترم، همراهی نیروهای انتظامی و تلاش مستمر یگان حفاظت و همکاران حقوقی ادارهکل بوده است.
معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به مأموریتهای یگان حفاظت اراضی تصریح کرد: یگان حفاظت ادارهکل راه و شهرسازی استان کرمان با رصد مداوم و شبانهروزی اراضی دولتی و ملی، با هرگونه تصرف و تعرض به اموال عمومی برخورد قانونی کرده و اجازه سوءاستفاده افراد فرصتطلب از بیتالمال را نخواهد داد.
سیدمحمدتقی مهدوی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کرمان نیز ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده، هماهنگی میان یگان حفاظت اراضی، واحد حقوقی ادارهکل و دستگاه قضایی را عامل اصلی موفقیت در مقابله با تصرفات غیرقانونی و بازپسگیری اراضی دولتی عنوان کرد.