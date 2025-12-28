انتقاد نماینده سراب از بلاتکلیفی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بلاتکلیفی آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت:۳۵ نفر از آموزش دهندگان این شهرستان که از سال ۹۲ به بعد شروع به کار کردهاند در حال حاضر بلاتکلیف هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مجید نصیرپور در جلسه بررسی مشکلات آموزشی شهرستان سراب گفت:۳۵ نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در این شهرستان که از سال ۹۲ به بعد به صورت دورههای انتقال، سواد آموزی و تحکیم در مناطق محروم و دورافتاده در حوزه تعلیم و تربیت تلاش کردهاند باید تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد:۹۰ درصد این افراد در سال تحصیلی جدید نیز به دلیل محدودیتهای نهضت سوادآموزی در کلاس گذاری در پایگاههای آموزش و پرورش با مشکل مواجه شده اند.
وی خواستار تسریع در تبدیل وضعیت، شروع به کار دوباره و تعیین تکلیف و ساماندهی آموزشیاران نهضت سوادآموزی شد.