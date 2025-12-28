با تأیید اعضای ستاد شهرک‌سازی کشور و پس از ارزیابی میدانی روند اجرا، صدور پروانه بهره‌برداری شهرک پرنیان (۱) قم نهایی شد و این طرح وارد مرحله جدیدی از بهره‌برداری و واگذاری می‌شود.

چراغ سبز ستاد شهرک‌سازی کشور به بهره‌برداری از شهرک پرنیان قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صدور پروانه بهره‌برداری شهرک پرنیان (۱) قم با موافقت اعضای ستاد شهرک‌سازی کشور به تصویب رسید.

این تصمیم پس از بازدید اعضای ستاد از وضعیت اجرای تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی شهرک و بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه اتخاذ شد.

در همین راستا، نشستی با حضور استاندار قم برگزار و گزارش جامعی از روند اجرایی شهرک ارائه شد.

در این جلسه، شرایط مدیریتی شهرک و نحوه واگذاری پروژه‌های نهضت ملی مسکن به متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.

شهرک پرنیان در اراضی ملی جنوب امامزاده عبدالله قم احداث شده است.

این شهرک پیش‌تر با تغییر رویکرد از «شهر جدید» به «شهرک مسکونی دولتی» مجوز تأسیس دریافت کرده بود.

ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرک پرنیان حدود ۳۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.