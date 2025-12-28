به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس و سخنگوی ستاد انتخابات استان لرستان گفت:هیئت گهای اجرایی انتخابات باید شعب اخذ رأی در شهرستان ها را تعیین کنند.

رضا آریایی افزود:در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان ۲۵ هزار نفر از عوامل اجرایی و پشتیبانی در یکهزار و ۶۳۸ شعبه اخذ رأی در استان مسئول برگزاری انتخابات هستند.

سعید پورعلی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری مردم گفت:انتخابات، مهم‌ترین رکن مردم‌سالاری دینی است و همه ی دستگاه‌ها موظف‌ هستند زمینه مشارکت گسترده مردم را فراهم کنند.