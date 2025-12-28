به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش با اشاره به تشدید شرایط نامساعد جوی در گردنه الماس گفت: به دنبال بارش برف و کولاک شدید در این محور کوهستانی، ارتفاع برف در برخی نقاط به حدود ۴۰ سانتی‌متر رسیده است.

وی افزود: عملیات برف روبی در حال انجام می‌باشد، با وجود باز بودن فیزیکی مسیر، اما به دلیل شرایط جوی نامناسب، کاهش شدید دید افقی و احتمال بروز حوادث، به منظور حفظ امنیت جانی مسافران، از تردد در محور تالش به خلخال جلوگیری شده است.

فرماندار تالش گفت: مسافرانی که پیش از اعمال محدودیت در مسیر حضور داشتند، با همکاری عوامل راهداری و دستگاه‌های امدادی در راهدارخانه لرزه اسکان داده شده‌اند و خدمات لازم به آنان ارائه می‌شود.

جمشیدی سه‌ساری با تأکید بر ضرورت توجه به هشدار‌های ایمنی از هم‌وطنان خواست تا اطلاع ثانوی از سفر به خلخال و تردد در مسیر‌های کوهستانی این منطقه خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از مراجع ذی‌ربط دریافت کنند .

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازگشایی محور پس از بهبود شرایط جوی و اطمینان از ایمنی کامل مسیر، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فیلم این خبر را اینجا ببینید.