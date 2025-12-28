آغاز بلیط فروشی دیدار تراکتور - ملوان
بلیط فروشی دیدار تیمهای فوتبال تراکتور - ملوان بندرانزلی از روز یکشنبه ۷ دی ماه به صورت اینترنتی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،دیدار تیمهای فوتبال تراکتور - ملوان بندرانزلی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ساعت ۱۶:۳۰ سهشنبه ۹ دی ماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.
بلیط این مسابقه صرفاً از طریق سامانه رسمی ticket.tractor-club.com عرضه میشود.
از هواداران خواسته شده است پیش از حضور در ورزشگاه بلیط اینترنتی این دیدار را تهیه کنند.