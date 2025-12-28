به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آخرین روز مسابقات تور جهانی World Tennis Masters Tour (MT۴۰۰) با حضور نفرات راه یافته به فینال پیگیری شد و در نهایت نفرات برتر هر بخش معرفی شدند.

نتایج کامل بازی‌ها به شرح زیر است:

رده سنی ۳۰ سال مردان:

قهرمان:احمد شینواری

نایب قهرمان: مسعود الماسی

رده سنی ۳۵ سال مردان:

قهرمان:محمدعلی حاجیعلی

نایب قهرمان: رضا سیاهپوش

رده سنی ۴۰ سال مردان:

قهرمان:مجتبی صدری

نایب قهرمان: محسن شرافتی

رده سنی ۴۵ سال مردان:

قهرمان: شروین رکوعی

نایب قهرمان: مجید سربازی

رده سنی ۵۰ سال مردان:

قهرمان: حجت نصرالهی

نایب قهرمان:بابک حدیدی

رده سنی ۵۵ سال مردان:

قهرمان: کوروش حیدری

نایب قهرمان: علیرضا رضایی

رده سنی ۳۰ سال بانوان:

قهرمان: میترا ابراهیمی

نایب قهرمان: کاملیا سلیمانی

رده سنی ۴۰ سال بانوان:

قهرمان: شهره عظیمی

نایب قهرمان: زهره شاکری

دونفره مردان:

رده سنی ۳۰ سال:

قهرمان: محسن شرافتی – شهاب موسویان

نایب قهرمان: هادی برهانی- جمشید داداش پور آهنگر

رده سنی ۳۵ سال:

قهرمان: کامبیز رحمانیان – رضا سیاه‌پوش

نایب قهرمان: ساسان لطفی – مهدی مکی نسب

رده سنی ۴۰ سال:

قهرمان:مجتبی صدری – محسن شرافتی

نایب قهرمان:کامبیز رحمانیان – امیر ذوقی

رده سنی ۴۵ سال:

قهرمان:افشین افلاطون – شروین رکوعی

نایب قهرمان: مازیار مشکاتی – مجید سربازی

رده سنی ۵۰ سال:

قهرمان: بابک حدیدی – شروین رکوعی

نایب قهرمان:مهدی توجه – رضا و ثیقی مطلق

دونفره بانوان

رده سنی ۳۰ سال:

قهرمان: میترا ابراهیمی – زهره شاکری

نایب قهرمان: شهره عظیمی – کاملیا سلیمانی

مسابقات بین‌المللی تنیس پیشکسوتان با حضور ۶۱ شرکت کننده در بخش مردان و ۸ تنیسور در بخش بانوان از سوم تا ششم دی در زمین‌های مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد.

این رقابت‌ها با معرفی نفرات برتر و انجام مراسم اختتامیه به پایان رسید.

سرداوری و مدیریت مسابقات بر عهده ندا کاظمی سرداور نشان نقره و سمیرا قدسی بود.