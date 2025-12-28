پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری گرامیداشت یومالله ۹دی در ۳۰ نقطه از استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان گفت:مراسم گرامیداشت حماسه ی۹ دی در ۳۰ نقطه ی لرستان برگزار میشود.
حجت الاسلام احمدرضا غلامی با اشاره به اهمیت یومالله نهم دی که امسال با شعار «تجلی انسجام ملی» برگزار میشود، گفت: این روز، تجدید میثاق امت با امام و ارزشهای انقلاب اسلامی است و استان لرستان همانگونه که در حماسه ۸ دی ۱۳۸۸ پیشگام بود، امسال هم در برگزاری باشکوه مراسم ۸ و ۹ دی نقشآفرینی خواهد کرد.
وی دهه بصیرت را فرصتی مناسبی برای تقویت بصیرت برای ادامه مسیر انقلاب عنوان کرد و گفت: سخنران اصلی این مراسم حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز است که فلسفه و ابعاد این مناسبت را تبیین خواهد کرد.