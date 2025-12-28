به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان گفت:مراسم گرامیداشت حماسه ی۹ دی در ۳۰ نقطه ی لرستان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام احمدرضا غلامی با اشاره به اهمیت یوم‌الله نهم دی که امسال با شعار «تجلی انسجام ملی» برگزار می‌شود، گفت: این روز، تجدید میثاق امت با امام و ارزش‌های انقلاب اسلامی است و استان لرستان همان‌گونه که در حماسه ۸ دی ۱۳۸۸ پیشگام بود، امسال هم در برگزاری باشکوه مراسم ۸ و ۹ دی نقش‌آفرینی خواهد کرد.

وی دهه بصیرت را فرصتی مناسبی برای تقویت بصیرت برای ادامه مسیر انقلاب عنوان کرد و گفت: سخنران اصلی این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز است که فلسفه و ابعاد این مناسبت‌ را تبیین خواهد کرد.