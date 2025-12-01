فعالیت آموزشی دبستان‌های استان همدان هشتم دی ماه، به علت بارش برف و سرمای هوا، غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روابط عمومی استانداری همدان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌های هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، تمامی مهد‌های کودک و مراکز پیش‌دبستانی استان همدان در نوبت صبح نیز دوشنبه هشتم دی‌ماه تعطیل اعلام می‌شود.

بر اساس این تصمیم، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی استان همدان در نوبت صبح دوشنبه هشتم دی ماه، به علت سرمای هوا، غیرحضوری و فعالیت ها در بستر شاد صورت می گیرد.