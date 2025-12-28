پخش زنده
هنرمندان کیش با اجرای نمایش صحنهای قصه دوستداشتنی در سی وهشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر نئاپولیس تونس به عنوان تنها گروه از ایران حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نمایش قصه دوستداشتنی تلفیقی از نمایش خیمهشببازی فولکلور با اجرای مشترک گروه تئاتر کیش و گروه اوینار تبریز است.
این نمایش از ۲۸ آذر تا ۵ دی در جشنواره بینالمللی تونس اجرا شد.
عباس نجاری و مهدی صالحیار کارگردان های نمایش و نویسندگی و آهنگسازی اثر را علی فریدونی انجام دادند.
اجرای نمایش نیز با حضور عباس نجاری، سما سیمرغی و مرتضی آسیابری انجام شد.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر نئاپولیس تونس با حضور گروههای نمایشی از کشورهای تونس، ایران، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، عمان، مصر، عراق، فلسطین، الجزایر، مراکش، چین و ویتنام برگزار شد.
اجراهای این رویداد هنری به مدت هشت روز در چهار شهر مهم کشور تونس ادامه دارد.