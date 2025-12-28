به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نمایش قصه دوست‌داشتنی تلفیقی از نمایش خیمه‌شب‌بازی فولکلور با اجرای مشترک گروه تئاتر کیش و گروه اوینار تبریز است.

این نمایش از ۲۸ آذر تا ۵ دی‌ در جشنواره بین‌المللی تونس اجرا شد.

عباس نجاری و مهدی صالحیار کارگردان های نمایش و نویسندگی و آهنگسازی اثر را علی فریدونی انجام دادند.

اجرای نمایش نیز با حضور عباس نجاری، سما سیمرغی و مرتضی آسیابری انجام شد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر نئاپولیس تونس با حضور گروه‌های نمایشی از کشور‌های تونس، ایران، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، عمان، مصر، عراق، فلسطین، الجزایر، مراکش، چین و ویتنام برگزار شد.

اجرا‌های این رویداد هنری به مدت هشت روز در چهار شهر مهم کشور تونس ادامه دارد.