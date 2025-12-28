امام جمعه تبریز مطرح کرد؛
الکترونیکی شدن خدمات باید به رضایتمندی مردم منجر شود
امام جمعه تبریز گفت: الکترونیکی شدن خدمات زمانی معنا و فایده دارد که منجر به کاهش بروکراسی، کاهش هزینههای دولت و افزایش رضایتمندی مردم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجتالاسلاموالمسلمین مطهریاصل در در دیدار با مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی با قدردانی از زحمات مجموعه ثبت احوال استان اظهار داشت:اصل حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات اقدامی درست و برگرفته از تجربههای موفق جهانی است چرا که هدف اصلی آن تسهیل امور مردم، کاهش مراجعات حضوری و کاهش هزینههای اداری است.
وی افزود:در بسیاری از کشورها الکترونیکی شدن فرآیندها موجب کاهش تعداد کارکنان اداری و کوچکسازی دولت شده است، اما متاسفانه در برخی موارد در کشور ما نه تنها کاهش نیروی انسانی اتفاق نیفتاده بلکه با افزایش هزینههای جاری دولت نیز مواجه هستیم این امر با فلسفه دولت الکترونیک سازگار نیست.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی صحیح در حوزه اشتغال خاطرنشان کرد: متاسفانه در جامعه ما گرایش افراطی به اشتغال دولتی وجود دارد، در حالی که تولید، کشاورزی و فعالیتهای مولد باید به عنوان مایه افتخار شناخته شوند. این موضوع هم در تعالیم دینی و هم در تجربههای موفق جهانی مورد تاکید است.
حجتالاسلاموالمسلمین مطهریاصل با اشاره به برخی هزینههای پنهان ناشی از طراحی و نگهداری سامانههای الکترونیکی گفت: اگر چه فناوریهای نوین ضروری است اما باید بهگونهای مدیریت شود که هزینههای نرمافزاری، بروزرسانیها و پشتیبانی فنی خود به معضل جدیدی برای دولت تبدیل نشود.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه، برنامهریزی فرهنگی و استفاده صحیح از ظرفیت دولت الکترونیک ابراز امیدواری کرد:با تلاش مجموعه ثبت احوال و سایر دستگاهها، روند ارائه خدمات روزبهروز به نفع مردم بهبود یابد و رضایتمندی عمومی بیش از پیش تقویت شود.