با افتتاح سی‌ونهمین و چهلمین مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در استان زنجان، تعداد این مراکز به ۴۰ مرکز افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سی‌ونهمین مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده استان با حضور ذوالقدر، معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان افتتاح و آماده ارائه خدمات شد.

ذوالقدر، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در این مراسم با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مراکز مشاوره، خواستار ارائه طرح‌های خلاقانه و نوآورانه برای شناساندن هرچه بیشتر مراکز تخصصی ازدواج و خانواده در سطح استان شد.

وی با بیان اینکه نیاز جامعه به خدمات روانشناسی بیش از پیش احساس می‌شود، از برنامه‌ریزی این اداره‌کل برای اجرای تبلیغات گسترده در راستای معرفی مراکز مشاوره در سطح شهر خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان از مراکزی که در حوزه برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با ازدواج و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعالیت مؤثر داشته باشند، حمایت خواهد کرد.

همچنین چهلمین مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده استان زنجان با نام «روان پناه» افتتاح شد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

معاون امور جوانان در آیین افتتاح این مرکز، خواستار حضور پررنگ مراکز مشاوره در حوزه جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت علمی آنها شد و افزود: این اداره‌کل آمادگی دارد از مراکز مشاوره برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های رایگان به جوانان و افراد نیازمند حمایت کند.