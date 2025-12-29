به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیریت بحران استانداری گفت: براثر طغیان آب رودخانه دره لبک روستای سرپری کهگیلویه ۳ نفر مفقود شدند. محمدی افزود: جستجو برای پیدا شدن این افراد ادامه دارد.

سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد هم با تأیید مفقود شدن سه نفر در پی بارش‌های سنگین در شهرستات کهگیلویه از ادامه عملیات جستجو خبر داد. سید عادل رهبریان، علت این حادثه را بارش‌های شدید و سنگین اخیر در این منطقه عنوان کرد و گفت: در پی این بارش‌ها، سه نفر از هم استانی‌هایمان مفقود شده‌اند و تیم‌های امدادی بلافاصله عملیات جستجو را آغاز کرده‌اند.

رهبریان در ادامه افزود: تیم‌های تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با حداکثر توان در منطقه حاضر شده‌اند، اما شرایط جوی بسیار نامساعد، بارش شدید باران و لغزندگی مسیرها، عملیات جستجو را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: عملیات جستجو و نجات این سه مفقودی، با وجود دشواری‌های جوی و محیطی، متوقف نشده و تا یافتن افراد مفقود شده ادامه خواهد داشت.