ناپدید شدن ۳ نفر در بارندگیهای کهگیلویه
سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: براثر طغیان آب رودخانه دره لبک روستای سرپری کهگیلویه ۳ نفر مفقود شدند که جستجو برای یافتن مفقودشدگان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیریت بحران استانداری گفت: براثر طغیان آب رودخانه دره لبک روستای سرپری کهگیلویه ۳ نفر مفقود شدند. محمدی افزود: جستجو برای پیدا شدن این افراد ادامه دارد.
سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد هم با تأیید مفقود شدن سه نفر در پی بارشهای سنگین در شهرستات کهگیلویه از ادامه عملیات جستجو خبر داد. سید عادل رهبریان، علت این حادثه را بارشهای شدید و سنگین اخیر در این منطقه عنوان کرد و گفت: در پی این بارشها، سه نفر از هم استانیهایمان مفقود شدهاند و تیمهای امدادی بلافاصله عملیات جستجو را آغاز کردهاند.
رهبریان در ادامه افزود: تیمهای تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با حداکثر توان در منطقه حاضر شدهاند، اما شرایط جوی بسیار نامساعد، بارش شدید باران و لغزندگی مسیرها، عملیات جستجو را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: عملیات جستجو و نجات این سه مفقودی، با وجود دشواریهای جوی و محیطی، متوقف نشده و تا یافتن افراد مفقود شده ادامه خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: در راستای تقویت عملیات جستجو و امداد، و بر اساس هماهنگیهای انجام شده، تیمهای امدادی از شهرستان گچساران، یگان واکنش سریع و تیم تخصصی آنست معاونت امداد و نجات استان، همگی به منطقه اعزام شدهاند تا عملیات با سرعت و توان بیشتری ادامه یابد.