۴ مورد زیرگذر محور‌های روستایی و رفع آبشستگی ۴ دستگاه ابنیه فنی بخش زنجانرود در سیل چند روز اخیر، بازگشایی و لایروبی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان از بازگشایی و لایروبی ۴ مورد زیرگذر محور‌های روستایی درگیر سیل و رفع آبشستگی ۴ دستگاه ابنیه فنی در زنجانرود خبر داد.

علی نجفی، رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجانرود، با بیان اینکه در پی اعلام وضعیت هشدار هواشناسی و بروز بارندگی و سیل در شهرستان زنجانرود ۴ مسیر ارتباطی خاکی این شهرستان مسدود شد، گفت: با تلاش شبانه روزی راهداران، محور‌های آلمالو، ایلن گویلر، احمد آباد و چرلانقوش پس از فروکش کردن سیل بازگشایی شد.

به گفته رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجانرود، ۲۳ کیلومتر از راه‌های روستایی آسفالته و خاکی و ۴ دستگاه ابنیه فنی در پی وقوع سیل آسیب دیدند که ۲۸ راهدار در قالب ۴ اکیپ با ۱۲ دستگاه سبک و نیمه سنگین و سنگین اقدام به بازگشایی محورها کردند.

نجفی در خصوص برآورد خسارات وارده به محورها در پی سیل اخیر عنوان کرد: بر اساس برآورد اولیه سیل چند روز اخیر، تاکنون ۱۴ میلیارد تومان خسارت به شبکه راه‌های تحت پوشش این اداره وارد شده است.