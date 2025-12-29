پخش زنده
۶ خانواده در شهرستان لنده که در مسیر رودخانهها و حاشیه درهها سکونت داشتند، به دستور ستاد بحران، بهطور اضطراری جابجا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید عادل رهبریان؛ سرپرست جمعیت هلالاحمر استان گفت: در پی بارشهای شدید و آبگرفتگی گسترده در شهرستان لنده، گروههای امدادی با همکاری فرمانداری، عملیات امداد و نجات را به طور شبانهروزی ادامه میدهند.
رهبریان افزود: برخی مناطق این شهرستان دچار آبگرفتگی شدید شدهاند و پلهای ارتباطی نیز تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: ۶ خانواده که در مسیر رودخانهها و حاشیه درهها سکونت داشتند، به دستور ستاد بحران، بهطور اضطراری تخلیه شدند تا از هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.
رهبریان اضافه کرد: تیمهای امدادی هلالاحمر همچنان در حال انجام عملیات در مناطق مختلف هستند و تلاشها برای حفظ امنیت و سلامت شهروندان ادامه دارد.