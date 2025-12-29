به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به مناسبت گرامیداشت سالگرد ارتحال علامه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و دهه بصیرت نشستی با محوریت رویداد تاریخی حماسه ۹ دی با حضور رئیس ستاد برگزاری سالگرد ارتحال آیت الله مصباح یزدی، اساتید بسیجی و جمعی از علمای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی فرزند علامه مصباح یزدی در این نشست حماسه ۹ دی را حماسه ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی بیان کرد و گفت:حماسه ۹ دی در تاریخ انقلاب اسلامی بصیرت ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان از آگاهی جمعی و بینش بالای مردم ایران دارد که هماهنگ و یکصدا با هم بر علیه فتنه گران قیام کردند و به موقع به صحنه آمدند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر جهاد تبیین گفت:تبیین حماسه‌های بزرگی نظیر ۹ دی و امثال آن موجب تقویت آگاهی عمومی مردم و به خصوص قشر جوان و نوجوان نسبت به مسائل روز و افزایش فهم و بصیرت عمومی ملت ایران نسبت به حرکت‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.

گفتنی است پس از این نشست جلسه‌ای هم به صورت گفتگو محور و پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه تبریز برگزار شد.