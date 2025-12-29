مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مه‌گرفتگی شدید در محورهای یاسوج-بابامیدان و یاسوج-اقلید، هشدار داد.

هشدار مه‌گرفتگی و کولاک در جاده یاسوج-بابامیدان و یاسوج-اقلید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمید رضا پیمان جو مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: مه‌گرفتگی شدید در محدوده سرگچینه تا خروجی تونل گل‌زردی در محور یاسوج – بابامیدان حاکم است.

وی به رانندگان توصیه کرد فاصله طولی را به‌طور کامل رعایت کنند، به علائم هشدار دهنده نصب‌شده در جدا کننده بتنی‌ها توجه کرده و با سرعت مطمئنه تردد کرده و حتماً از چراغ مه‌شکن استفاده کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین محور یاسوج-اقلید و یاسوج-بابامیدان با بارش برف شدید و کولاک همراه است، لذا از رانندگان درخواست می‌شود از سفر‌های غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.