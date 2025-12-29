هشدار مهگرفتگی و کولاک در جاده یاسوج-بابامیدان و یاسوج-اقلید
مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مهگرفتگی شدید در محورهای یاسوج-بابامیدان و یاسوج-اقلید، هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمید رضا پیمان جو مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: مهگرفتگی شدید در محدوده سرگچینه تا خروجی تونل گلزردی در محور یاسوج – بابامیدان حاکم است.
وی به رانندگان توصیه کرد فاصله طولی را بهطور کامل رعایت کنند، به علائم هشدار دهنده نصبشده در جدا کننده بتنیها توجه کرده و با سرعت مطمئنه تردد کرده و حتماً از چراغ مهشکن استفاده کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین محور یاسوج-اقلید و یاسوج-بابامیدان با بارش برف شدید و کولاک همراه است، لذا از رانندگان درخواست میشود از سفرهای غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.
پیمان جو با بیان اینکه همه معابر اصلی استان باز، اما تردد در همه محورها تنها با احتیاط کامل امکانپذیر است، اضافه کرد: هموطنان برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.