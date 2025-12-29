به دلیل کولاک شدید و انسداد محور زنجان–بیجار، ۱۵۰ زائر کربلای معلی که از تبریز عازم بودند، به زنجان هدایت و در حسینیه اعظم اسکان داده شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ در پی کولاک شدید و مسدود شدن محور زنجان–بیجار، تعداد ۱۵۰ نفر از زائران کربلای معلی که در قالب یک کاروان زیارتی از شهر تبریز در حال عزیمت بودند، با هماهنگی پلیس راهور به شهر زنجان هدایت شدند.

این زائران پس از ورود به زنجان، با همت خادمین حسینیه اعظم زنجان در این مکان مقدس اسکان داده شدند.

خادمین حسینیه با فراهم‌کردن فضای مناسب، از این مسافران پذیرایی کرده و شرایط استراحت و اسکان موقت آنان را مهیا کردند.

همچنین با همکاری عوامل جمعیت هلال‌احمر، پتو و اقلام مورد نیاز در اختیار زائران قرار گرفت تا اسکان آن‌ها در شرایط مطلوب انجام شود.

این اقدام در راستای سنت دیرینه حسینیه اعظم زنجان در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و کمک به مسافران در شرایط بحرانی انجام شد.