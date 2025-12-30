سرشماری ۱۴۰۵ با رویکردی جدید اجرا می‌شود.

این سرشماری‌ها از مهم‌ترین اقدامات مرکز آمار ایران است که هر ۱۰ سال یک‌بار با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکنی انجام می‌شود.

در سرشماری سال ۱۳۹۵ اطلاعات به‌صورت کامل از طریق حضور میدانی آمارگیران و مراجعه به منازل جمع‌آوری شد، اما در سرشماری ۱۴۰۵ شاهد تغییر رویکرد خواهیم بود و تولید اطلاعات بر مبنای ترکیبی از داده‌های میدانی و ثبتی‌مبنا انجام می‌شود.

در روش ثبتی‌مبنا، سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت احوال، اداره پست و سامانه‌های در اختیار دانشگاه‌ها به یکدیگر متصل شده و با معماری داده‌ای مناسب، بخش قابل توجهی از نیاز‌های آماری سرشماری نفوس و مسکن را تامین می‌کنند.

در حال حاضر مقدمات اجرای سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در دست انجام است و این مرحله آزمایشی نقش مهمی در افزایش دقت، کیفیت و کارآمدی سرشماری نهایی خواهد داشت.