پخش زنده
امروز: -
مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ دربخشهایی از شهر قیدار و روستاهای منتخب شهرستان خدابنده از ۱۴ دی ماه اجرا می شود.
در سرشماری سال ۱۳۹۵ اطلاعات بهصورت کامل از طریق حضور میدانی آمارگیران و مراجعه به منازل جمعآوری شد، اما در سرشماری ۱۴۰۵ شاهد تغییر رویکرد خواهیم بود و تولید اطلاعات بر مبنای ترکیبی از دادههای میدانی و ثبتیمبنا انجام میشود.
در روش ثبتیمبنا، سامانههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی از جمله ثبت احوال، اداره پست و سامانههای در اختیار دانشگاهها به یکدیگر متصل شده و با معماری دادهای مناسب، بخش قابل توجهی از نیازهای آماری سرشماری نفوس و مسکن را تامین میکنند.
در حال حاضر مقدمات اجرای سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در دست انجام است و این مرحله آزمایشی نقش مهمی در افزایش دقت، کیفیت و کارآمدی سرشماری نهایی خواهد داشت.